En Rosario hay 3.300 construcciones patrimoniales que no pueden demolerse

En la ciudad de Rosario hay 5.881 inmuebles catalogados por el municipio como edificios patrimoniales, que tienen restricciones o regulaciones para construir o ser modificados por su valor histórico y arquitectónico que el Estado quiere preservar. De ellos, más de 3.300 tiene prohibición de demolición.

El área que se encarga del tema es el Programa de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad, que depende de la Secretaría de Planeamiento, y tiene como objetivo promover la conservación de estos inmuebles y su restauración en un contexto de avance de la construcción y la especulación inmobiliaria que a veces borran las huellas del pasado de la ciudad.

Del total, casi la mitad (2.671) están ubicados en el área central, 1.572 en el primer anillo, 584 en el segundo anillo, 142 en el norte, 263 en el noroeste, 644 en el sur y 5 en la zona oeste. Todos figuran en un catálogo creado por la ordenanza 8.245/2008, que reemplazó al anterior inventario y, según afirman desde el municipio, "incorpora los edificios a la estructura urbana y condiciona el proyecto de arquitectura para cada inmueble". Los inmuebles antiguos que no figuran en esta lista, no son considerados patrimonio y no tienen regulaciones especiales para ser intervenidos.

Protegidos

Los inmuebles son divididos en dos categorías fundamentales: los que tienen protección directa (3.338), que poseen valor patrimonial y no pueden demolerse, y los inmuebles con protección indirecta (2.313), que tienen como función proteger el entorno inmediato al edificio, que sí pueden ser demolidos, pero tienen otros controles. Hay distintos grados de protección, que implican diferentes condicionantes, protegiendo la fachada, los interiores o restringiendo la altura. El municipio, además de ejercer el control de las intervenciones, también asesora técnicamente y provee subsidios a los propietarios.

Otro concepto es el de Area de Protección Histórica, que tiene relación con "identidades espaciales, paisajísticas que se fueron dando en la ciudad", explica Silvia Longo, integrante del Programa de Preservación. Las APH son 38, y algunos ejemplos son Oroño desde Pellegrini hasta el río, el área fundacional (centro), los núcleos fundacionales Pueblo Alberdi y Fisherton, o el entorno de la Aduana.

En estas áreas hay normativas especiales: "En Pichincha —ilustra— hay áreas donde la norma está más ligada a la protección de algunos inmuebles, y otras más en torno al desarrollo", apunta Longo. Es decir: cómo hacer para que el barrio no pierda identidad pero siga creciendo, en un diálogo lo más armónico posible entre lo antiguo y lo moderno.