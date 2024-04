La mirada de Financial Times sobre Rosario, "la capital argentina de la droga"

Al referirse al "presidente libertario de Argentina", recuerda que Milei "obtuvo un fuerte apoyo de los votantes en Rosario", y que durante su gestión "ha desplegado cientos de policías federales en Rosario, presentó un proyecto de ley al Congreso que permitiría intervenir a los militares y se comprometió a acusar a los pandilleros de terroristas".

Pero también destaca que el presidente está "empeñado en reducir el inflado Estado argentino" y que "ha recortado drásticamente el financiamiento para Santa Fe y otras provincias" para intentar "poner fin al déficit fiscal crónico de Argentina". Señala que el gobierno "ha eliminado casi por completo las transferencias federales discrecionales" y que dio de baja "el 88 por ciento de los proyectos de obras públicas de Argentina".

"Los proyectos congelados incluyen la regeneración planificada de un barrio marginal en Rosario", indica, para relacionar directamente al Estado nacional con la pobreza y los bunkers de soldaditos.

"En un barrio de clase trabajadora en las afueras de Rosario, las casas de bloques de hormigón de una sola planta y las calles semipavimentadas están salpicadas de los llamados bunkers: agujeros del tamaño de ladrillos en las paredes que funcionan como improvisadas tiendas donde los niños —conocidos por los lugareños como little soldiers (soldaditos)— venden drogas", indica el artículo. Y añade el testimonio del responsable de un centro comunitario que recibe financiación municipal, provincial y nacional: "Este es el último eslabón de la cadena, porque más allá de este lugar estos niños no tienen adónde ir más. Desde diciembre no hemos recibido financiación de ningún nivel. A finales de marzo se acaba. No sé qué pasará después".