La increíble historia del condenado que no pagó un viaje en taxi desde Buenos Aires

El ahora ex empleado se hizo traer en taxi a Rosario desde Buenos Aires, pero no pagó el viaje.

La historia del ex empleado de los Tribunales provinciales de Rosario condenado a un año y medio de prisión condicional por estafar a un taxista porteño al que no le pagó el viaje desde Capital Federal a Rosario y por encubrir el robo de autos tiene varias peculiaridades. Nació en China, entró al Poder Judicial por concurso en 2016, trabajó en un juzgado de Instrucción, pasó por dos laborales y terminó en el archivo porque no lo querían en ningún despacho. Su vida incluye un dato muy llamativo: no cobraba ni un peso del salario ya que había tomado múltiples prestamos.