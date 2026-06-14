Brote de Gripe A en Rosario: se duplicaron las consultas y piden "consulta oportuna"

El virus H3N2 circula en 23 provincias con mayor impacto en la región centro; especialistas advierten sobre los riesgos de subestimar el cuadro y la importancia de vacunarse

La llegada del frío trajo consigo un marcado incremento de cuadros respiratorios en la región, y ya tenemos identificado el "nombre y apellido" del virus responsable. Según confirmó el Dr. Aníbal Krivoy, Director Médico del Sanatorio de Niños de Rosario , el Boletín Epidemiológico Nacional ya identificó que el causante del brote actual es el virus de la influenza , específicamente el grupo A bajo la tipificación H3N2 .

Este virus, que viene de golpear fuertemente al hemisferio norte durante su invierno, se caracteriza por ser altamente contagioso y hoy esta circulando en 23 jurisdicciones del país , con mayor impacto en la región centro y el noroeste. Los principales motores de propagación están siendo los entornos escolares debido a la socialización en espacios cerrados; los chicos generan el brote inicial que luego se extiende inevitablemente hacia los adultos del grupo familiar. Una particularidad de esta temporada es que la cepa H3N2 ha desplazado prácticamente a los otros virus habituales de la época , como el virus sincitial respiratorio (VSR), el adenovirus y los parainfluenza entre otros.

Se aclaró que la gripe no debe confundirse con un resfrío común , ya que provoca un impacto mayor en el estado general, con dolores corporales y de cabeza y fiebre elevada que puede extenderse por masa días que otros virus respiratorios, también puede dar repercusión en el aparato digestivo como náuseas y vómitos.

Ante este panorama, el médico hizo hincapié en el concepto de la "consulta oportuna". Esto significa encontrar el equilibrio: no saturar los efectores de salud asistiendo ante el primer estornudo o un registro mínimo de fiebre, pero tampoco dejarse estar cuando el cuadro ya genera un gran compromiso general. Si bien en niños sanos el porcentaje de complicaciones es bajo, las autoridades advierten que el volumen masivo de contagios hace que, inevitablemente, aparezcan casos complicados.

En ese sentido, se remarcó la importancia de no reincorporar a los chicos a sus rutinas de forma apresurada. El Dr. Aníbal Krivoy advirtió que posterior a la gripe queda una etapa de debilidad o inmunodeficiencia, por lo que si uno la subestima y vuelve a la escuela, al trabajo o a hacer deporte sin estar realmente recuperado, se abre la puerta a sobreinfecciones bacterianas o complicaciones médicas evitables.

Vacunación y factores de riesgo

La herramienta más eficiente sigue siendo la prevención. La vacuna anual que provee el Estado cubre perfectamente esta cepa (H3N2), por lo que quienes estén vacunados no deberían preocuparse. Para aquellos que no lo hayan hecho, se aclaró que todavía se encuentran plenamente a tiempo de vacunarse, considerando que estos brotes de alta circulación suelen extenderse entre cuatro y seis semanas antes de comenzar a mermar.

Se recuerda que la inmunización es obligatoria y gratuita para los grupos con factores de riesgo asociados, donde la enfermedad puede manifestar una mayor morbimortalidad, abarcando a los niños pequeños de entre 6 meses y 2 años de edad, los adultos mayores a partir de los 65 años, las personas con enfermedades de base o patologías crónicas previas, y las mujeres embarazadas.

¿Cuándo acudir a la guardia presencial?

El incremento exponencial de casos se tradujo de forma directa en un aumento de las consultas sobre los sistemas de guardias y demandas espontaneas, donde se registra una duplicación en algunos casos de las atenciones promedio. Ante la incertidumbre de tener que desplazarse o no para ser evaluado se recuerda que existen herramientas complementarias como la videoconsulta, muy útiles para evitando la exposición presencial innecesaria o muchas veces indicando que no se demore.

El Dr. Aníbal Krivoy pidió mantener los criterios de alarma tradicionales y asistir de forma presencial e inmediata a alguno de los puntos de la RED CEN (Rosario, Funes, San Nicolas) de GO si el niño presenta un marcado desmejoramiento general, si la fiebre alta no baja con los antitérmicos habituales, o si aparecen síntomas de alerta asociados como vómitos reiterados, dolores muy intensos de cabeza o dificultad para respirar.

Medidas en casa

Como medida general para mitigar la diseminación en los hogares, el pediatra insistió en que las indicaciones básicas siguen siendo las más eficientes: mantener al paciente lo más aislado posible dentro de la casa, ventilar los ambientes, utilizar barbijo durante el proceso febril y, fundamentalmente, el lavado frecuente de manos. Se estima que para el mes de julio el brote ya podría empezar a mermar de manera natural.

Finalmente, ante el aumento de consultas diarias que se registran actualmente en la región, la contención del brote requiere de un diseño estratégico. En nuestra zona, la Red CEN activa los protocolos de contingencia necesarios para hacer frente a la situación facilitado por el soporte de infraestructura, tecnología y personal calificado necesario para garantizar la cobertura médica tanto en la urgencia ambulatoria como en la internación de alta complejidad.

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