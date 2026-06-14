La Capital | Salud | Gripe A

Brote de Gripe A en Rosario: se duplicaron las consultas y piden "consulta oportuna"

El virus H3N2 circula en 23 provincias con mayor impacto en la región centro; especialistas advierten sobre los riesgos de subestimar el cuadro y la importancia de vacunarse

14 de junio 2026 · 09:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Brote de Gripe A en Rosario: se duplicaron las consultas y piden consulta oportuna

Brote de Gripe A en Rosario: se duplicaron las consultas y piden consulta oportuna

La llegada del frío trajo consigo un marcado incremento de cuadros respiratorios en la región, y ya tenemos identificado el "nombre y apellido" del virus responsable. Según confirmó el Dr. Aníbal Krivoy, Director Médico del Sanatorio de Niños de Rosario, el Boletín Epidemiológico Nacional ya identificó que el causante del brote actual es el virus de la influenza, específicamente el grupo A bajo la tipificación H3N2.

Este virus, que viene de golpear fuertemente al hemisferio norte durante su invierno, se caracteriza por ser altamente contagioso y hoy esta circulando en 23 jurisdicciones del país, con mayor impacto en la región centro y el noroeste. Los principales motores de propagación están siendo los entornos escolares debido a la socialización en espacios cerrados; los chicos generan el brote inicial que luego se extiende inevitablemente hacia los adultos del grupo familiar. Una particularidad de esta temporada es que la cepa H3N2 ha desplazado prácticamente a los otros virus habituales de la época, como el virus sincitial respiratorio (VSR), el adenovirus y los parainfluenza entre otros.

84039 • SN Nota La Capital Gripe A- Krivoy

El eje en la "consulta oportuna" y el peligro de subestimar el cuadro

Se aclaró que la gripe no debe confundirse con un resfrío común, ya que provoca un impacto mayor en el estado general, con dolores corporales y de cabeza y fiebre elevada que puede extenderse por masa días que otros virus respiratorios, también puede dar repercusión en el aparato digestivo como náuseas y vómitos.

Ante este panorama, el médico hizo hincapié en el concepto de la "consulta oportuna". Esto significa encontrar el equilibrio: no saturar los efectores de salud asistiendo ante el primer estornudo o un registro mínimo de fiebre, pero tampoco dejarse estar cuando el cuadro ya genera un gran compromiso general. Si bien en niños sanos el porcentaje de complicaciones es bajo, las autoridades advierten que el volumen masivo de contagios hace que, inevitablemente, aparezcan casos complicados.

En ese sentido, se remarcó la importancia de no reincorporar a los chicos a sus rutinas de forma apresurada. El Dr. Aníbal Krivoy advirtió que posterior a la gripe queda una etapa de debilidad o inmunodeficiencia, por lo que si uno la subestima y vuelve a la escuela, al trabajo o a hacer deporte sin estar realmente recuperado, se abre la puerta a sobreinfecciones bacterianas o complicaciones médicas evitables.

Vacunación y factores de riesgo

La herramienta más eficiente sigue siendo la prevención. La vacuna anual que provee el Estado cubre perfectamente esta cepa (H3N2), por lo que quienes estén vacunados no deberían preocuparse. Para aquellos que no lo hayan hecho, se aclaró que todavía se encuentran plenamente a tiempo de vacunarse, considerando que estos brotes de alta circulación suelen extenderse entre cuatro y seis semanas antes de comenzar a mermar.

Se recuerda que la inmunización es obligatoria y gratuita para los grupos con factores de riesgo asociados, donde la enfermedad puede manifestar una mayor morbimortalidad, abarcando a los niños pequeños de entre 6 meses y 2 años de edad, los adultos mayores a partir de los 65 años, las personas con enfermedades de base o patologías crónicas previas, y las mujeres embarazadas.

¿Cuándo acudir a la guardia presencial?

El incremento exponencial de casos se tradujo de forma directa en un aumento de las consultas sobre los sistemas de guardias y demandas espontaneas, donde se registra una duplicación en algunos casos de las atenciones promedio. Ante la incertidumbre de tener que desplazarse o no para ser evaluado se recuerda que existen herramientas complementarias como la videoconsulta, muy útiles para evitando la exposición presencial innecesaria o muchas veces indicando que no se demore.

El Dr. Aníbal Krivoy pidió mantener los criterios de alarma tradicionales y asistir de forma presencial e inmediata a alguno de los puntos de la RED CEN (Rosario, Funes, San Nicolas) de GO si el niño presenta un marcado desmejoramiento general, si la fiebre alta no baja con los antitérmicos habituales, o si aparecen síntomas de alerta asociados como vómitos reiterados, dolores muy intensos de cabeza o dificultad para respirar.

Medidas en casa

Como medida general para mitigar la diseminación en los hogares, el pediatra insistió en que las indicaciones básicas siguen siendo las más eficientes: mantener al paciente lo más aislado posible dentro de la casa, ventilar los ambientes, utilizar barbijo durante el proceso febril y, fundamentalmente, el lavado frecuente de manos. Se estima que para el mes de julio el brote ya podría empezar a mermar de manera natural.

Finalmente, ante el aumento de consultas diarias que se registran actualmente en la región, la contención del brote requiere de un diseño estratégico. En nuestra zona, la Red CEN activa los protocolos de contingencia necesarios para hacer frente a la situación facilitado por el soporte de infraestructura, tecnología y personal calificado necesario para garantizar la cobertura médica tanto en la urgencia ambulatoria como en la internación de alta complejidad.

---

Noticias relacionadas
Los fanáticos del fútbol deben cuidar su corazón a la hora de ver a la Scaloneta

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

sangre, plasma y medula: las formas de donar que muchos desconocen y que pueden cambiar una vida

Sangre, plasma y médula: las formas de donar que muchos desconocen y que pueden cambiar una vida

El cardiólogo Tomás Vita, director médico de QUER 

QUER: un centro médico de vanguardia en Baigorria, con un concepto único

endoscopia digestiva: diagnostico, tratamiento y prevencion del cancer colorrectal

Endoscopía digestiva: diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer colorrectal

Ver comentarios

Las más leídas

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Lo último

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

El campeón después del campeón: Scaloni buscará romper el karma de Menotti y Bilardo

El campeón después del campeón: Scaloni buscará romper el karma de Menotti y Bilardo

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Nicolás Gianelloni, aseguró que la situación social supera con contundencia la proyección prevista
Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario
La Ciudad

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newells: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Ovación
Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona
Ovación

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Tremenda victoria de Hamilton con Ferrari y gran octavo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este domingo 14 de junio

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este domingo 14 de junio

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

Un aporte solidario: En 2025, 30.000 personas fueron donantes de sangre en el sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

20 de Junio

Por Gustavo E. Feldman / Abogado
Cultura

20 de Junio

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo
Ovación

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera