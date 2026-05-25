Salud: la campaña de vacunación antigripal ya alcanzó a casi 350 mil santafesinos

La cifra representa un 34,7 % más que en 2025. La estrategia de inmunización antigripal continúa de manera gratuita, de acuerdo a la disponibilidad de dosis

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que la vacunación antigripal continúa a buen ritmo, con 349.405 dosis aplicadas al 20 de mayo. En todos los grupos de la población objetivo se registra un aumento respecto del mismo período de 2025, cuando se habían aplicado 259.311 dosis.

La mayor cantidad se concentra en los mayores de 65 años con 126.365 dosis, seguidos por la población de 9 a 64 años con factores de riesgo, que sumó 106.625 inmunizados; y el personal de salud con 45.593. Asimismo, se registraron 30.005 dosis en niños de 6 meses a 2 años; 13.376 en embarazadas y puérperas; 16.061 en personal esencial; y 11.380 en niños de 2 a 8 años.

La estrategia de inmunización continúa de manera gratuita, progresiva y dinámica, de acuerdo a la disponibilidad de dosis.

Junto con la vacuna que previene la gripe, se encuentran en el sistema público las que protegen contra virus y bacterias que pueden causar cuadros graves, especialmente en personas mayores, bebés, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas. Entre ellas, las de SARS-CoV-2, neumococo, haemophilus influenzae tipo B, bordetella pertussis; y contra el virus sincicial respiratorio, que se brinda a embarazadas, entre las 32 y 36 semanas de gestación. Es fundamental aplicar las dosis correspondientes según la edad y condición de salud, por lo que se debe consultar en el efector más cercano para que el equipo controle los esquemas.

Prevención de enfermedades respiratorias

Ante la llegada de las bajas temperaturas, se recuerda a la población las medidas básicas para prevenir enfermedades, proteger a las personas más vulnerables; y se advierte sobre los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono.

Las enfermedades respiratorias, como la gripe, Covid-19 o bronquiolitis, se transmiten principalmente por contacto con secreciones respiratorias. Para prevenirlas, se recomienda:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

No compartir vasos ni cubiertos.

Limpiar superficies de contacto frecuente con agua y detergente o alcohol al 70 %.

Ventilar todos los ambientes, incluso en los días fríos.

Mantener al día los esquemas de vacunación recomendados.

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En caso de presentar síntomas como fiebre, tos o malestar general que interfiera con las actividades diarias, lo indicado es quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, al menos hasta 24 horas después de que desaparezca la fiebre. Además, se debe extremar el cuidado durante los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas, evitando el contacto con personas inmunocomprometidas o con factores de riesgo, y mantener medidas como el uso de barbijo, ventilación de ambientes y lavado de manos hasta el día diez. Ante la aparición de síntomas se recomienda la consulta precoz en el centro de salud más cercano.

Calefaccionar en forma segura

Por otro lado, se recuerda que con el uso de estufas, braseros o calefactores aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas tóxico que puede resultar letal, que se genera por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón o kerosene. No tiene color, olor ni sabor, lo que lo vuelve imperceptible, y puede provocar desde mareos hasta la muerte por asfixia.

Para evitar intoxicaciones, se recomienda:

Ventilar los ambientes todos los días, aunque haga frío.

Comprobar que haya rejillas o aberturas al exterior.

Encender y apagar braseros o estufas a leña fuera de la vivienda.

No dejar artefactos encendidos durante la noche.

Verificar que la llama de los mecheros sea azul (si es amarilla, apagar y consultar a un gasista matriculado).

No instalar calefones catalíticos en dormitorios.

Controlar que los conductos de evacuación no estén obstruidos ni deteriorados.

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Alertas

Los síntomas de intoxicación pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas, zumbido de oídos, confusión, vómitos, palpitaciones o incluso convulsiones. Las personas más sensibles son niñas y niños pequeños, embarazadas, personas mayores o con enfermedades cardíacas, anemia o problemas respiratorios.

Ante los síntomas, es clave actuar con rapidez: