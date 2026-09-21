UCA Rosario: estudiantes organizan una jornada federal de ciencia política

Con paneles con figuras de peso nacional e internacional, la universidad será sede de un evento impulsado por su centro de estudiantes

La ciudad se prepara para recibir un encuentro académico de gran magnitud. Es que el próximo jueves 24 y viernes 25 de septiembre, el Campus Nuestra Señora del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina ( UCA ) albergará la Primera Jornada Federal de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales .

El evento, que se desarrollará de 9 a 18 horas en la sede de Pellegrini 3314, es organizado por el centro de estudiantes de la casa de altos estudios y del evento participarán alumnos de las cuatro sedes del país (Rosario, Buenos Aires, Paraná y Mendoza), aunque la idea es que también puedan acercarse interesados de otras universidades.

La propuesta nació del Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política (Cericpol) con el objetivo de "trascender las aulas tradicionales y generar un espacio de intercambio directo con especialistas, bajo una mirada práctica y federal", apuntan los organizadores. Los alumnos estuvieron a cargo de todo el proceso: desde el diseño gráfico, la logística, el alojamiento de las delegaciones visitantes y la búsqueda de sponsors, hasta la coordinación integral de los paneles.

Durante las dos jornadas, que prevén una asistencia estimada de unas 250 personas entre estudiantes, graduados y público general, se abordarán ejes centrales de la agenda pública, económica y geopolítica.

El jueves 24, el foco estará puesto en la seguridad, el desarrollo y la gestión. Destacan el panel sobre seguridad pública con la presencia de Santiago Boggione, Federico Angelini, Germán de los Santos y Mariana Foglia; el bloque de gestión local que reunirá a los intendentes Pablo Javkin y Santiago Passaglia junto a Rodrigo Aybar y Leonel Chiarella; y la conferencia magistral sobre Estados Unidos a cargo de Juan Battaleme. Además habrá un conversatorio abierto con el consultor y analista Sergio Berensztein.

En tanto, el viernes 25, el debate girará en torno a la democracia, los escenarios electorales y los conflictos globales. Entre los platos fuertes se cuentan el panel de consultoría política con Roque Cantoia y Lucio Guberman de cara al mapa 2027, las mesas sobre Rusia, China y Medio Oriente, y las esperadas exposiciones de los oradores principales: Jorge Argüello y Andrés Malamud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Centro de Estudiantes de RRII y CP (@cericpol)

Desde la organización destacaron el respaldo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario por poner a disposición su infraestructura, consolidando un espacio plural que enriquecerá la formación universitaria con una perspectiva de alto nivel académico.

Para más información y acceder a los formularios de inscripción, contactarse con el Instagram del centro de estudiantes de la UCA Rosario.