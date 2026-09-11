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Ignacio Russo, un delantero criado en Arroyito que va por su tercer cruce contra el Central de sus amores

Con 3 tantos, Nacho es el goleador de este Tigre que el domingo recibirá a un Canalla en el que los centrodelanteros están enemistados con el gol

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de septiembre 2026 · 15:38hs
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Nacho Russo lleva tres goles en el torneo Apertura. El domingo enfrentará a Central en Victoria.

Nacho Russo lleva tres goles en el torneo Apertura. El domingo enfrentará a Central en Victoria.

En medio de la necesidad de ganar para escalar en la tabla anual, Central tendrá un nuevo desafío en esto de lograr que sus centrodelanteros puedan convertir, justo en el partido en que enfrente habrá un 9 de pura cepa canalla, formado en Arroyito y de un apellido con peso: Russo

Ignacio Russo una vez más como rival de Central, en este caso no de visita en el Gigante de Arroyito, sino en la casa que hoy lo alberga: la de Tigre.

Será la tercera vez que jugará contra el Central, del que es hincha. Una de esas ocasiones lo hizo cuando su padre Miguel Ángel era el entrenador del equipo de Arroyito.

Un día especial para Nacho Russo

Para Nacho será sin dudas un día especial, como aquellos otros dos en los que le tocó enfrentar a Central. Estará en la obligación de hacer su trabajo y de cumplir a rajatabla con su profesionalismo. Por lo pronto, en Arroyito desearán que no esté en uno de sus mejores días.

>>Leer más: Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar porque soy feliz"

Es uno de los dos máximos goleadores de Tigre en lo que va de la temporada. Convirtió tres tantos en este toreo Clausura, que se suman a los cuatro que hizo en el Apertura. Tiene la misma cantidad de goles que José David Romero, recientemente transferido a Parma de Italia.

De Nacho a Nacho. Russo se saluda con Malcorra en la visita de Instituto a Central en la Copa de la Liga 2024.

De Nacho a Nacho. Russo se saluda con Malcorra en la visita de Instituto a Central en la Copa de la Liga 2024.

La primera vez que Nacho Russo jugó contra Central fue por la Copa de la Liga 2024, en el triunfo 1-0 del Canalla sobre Instituto, en el Gigante, y con Miguel como técnico auriazul. Ingresó a los 72’.

Después llegó el Apertura de este año, en el empate 1-1 (Alexis Soto el tanto canalla) entre Central y Tigre, correspondiente a la novena fecha, pero que se jugó al final de la fase regular. Fuer titular y jugó los 90 minutos, pero no convirtió.

Contrapunto canalla

La amenaza de tener como rival Russo se da justo en un momento en el que los 9 de Central todavía no pudieron convertir en lo que va del semestre. Ni Enzo Copetti, ni Marco Ruben, ni Tomás Badaloni, quien llegó como refuerzo para cubrir la vacante de Alejo Veliz.

Central conserva el 50 por ciento del pase de Nacho Russo, ya que en diciembre del año pasado Tigre hizo uso de la opción de compra del 50 por ciento que estaba estipulado en el préstamo que se había acordado un año antes.

>>Leer más: Las razones por las que Central tiene que entrar en sintonía en los próximos dos partidos

La segunda vez que Nacho Russo enfrentó a Central fue en el pasado torneo Apertura, también en el Gigante, ya con la camiseta de Tigre.

La segunda vez que Nacho Russo enfrentó a Central fue en el pasado torneo Apertura, también en el Gigante, ya con la camiseta de Tigre.

Después de aquel debut en el primer equipo de Central de la mano del Kily González, Russo no tuvo chances de jugar en el Canalla. Todo 2022 lo jugó a préstamo en Chacarita y en 2023, ya con Miguel como técnico canalla, fue cedido por un año a Patronato. Regresó y pese a que su padre continuaba al frente del equipo de Arroyito, volvió a ser cedido, en esa ocasión a Instituto.

Con la llegada de Ariel Holan el panorama no cambió y apenas regresó de Instituto fue prestado a Tigre, club que después de un año hizo uso de la opción de compra por la mitad del pase.

El domingo se viene la tercera para Central y Nacho Russo, un 9 criado en Arroyito.

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