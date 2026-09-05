La Capital | La Ciudad | UNR

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

En este segundo cuatrimestre de 2026, la propuesta añadió 250 ingresantes y ya tiene más de 700 estudiantes activos

5 de septiembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El programa impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya cuenta con más de 380 egresados y acompaña activamente las trayectorias de 750 estudiantes.

El programa impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya cuenta con más de 380 egresados y acompaña activamente las trayectorias de 750 estudiantes.

A cuatro años de su lanzamiento, Otra Vuelta, la primera propuesta de educación secundaria con modalidad híbrida del sistema universitario nacional, consolida su impacto social. El programa impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya cuenta con más de 380 egresados y acompaña activamente las trayectorias de 750 estudiantes.

La iniciativa nació en 2022 con el objetivo de ofrecer una alternativa flexible para que jóvenes y adultos de Rosario y la región puedan iniciar o completar sus estudios secundarios, combinando un 70 % de cursado virtual a través del campus universitario y un 30 % de instancias presenciales en territorio.

El interés por este formato pedagógico innovador —que otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales— no para de crecer. Para el segundo cuatrimestre de 2026 se incorporaron 250 nuevos alumnos, mientras que la lista de espera refleja la magnitud de la necesidad: unas 7.000 personas se encuentran preinscriptas aguardando la apertura de nuevas vacantes.

Este programa es de las cosas más lindas y maravillosas que hicimos en los últimos años. Quiero felicitar a las y los estudiantes que están transitando esta etapa, porque no saben el ejemplo que nos dan a nosotros y a todo el mundo con su decisión de volver a estudiar y cómo contagia eso en mucha otra gente. Hay algo muy desafiante que es tomar la decisión de volver, y eso no lo hace cualquiera. Ustedes fueron capaces de hacerlo, y en eso hay un mensaje extraordinario de esperanza para un montón de personas que creen que un tropiezo puede ser una frustración definitiva”, comentó el rector Franco Bartolacci.

>> Leer más: La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Asimismo, subrayó que el programa Otra Vuelta continúa creciendo a pesar de la difícil situación presupuestaria nacional. “Todos los días estamos recibiendo personas que llegan a nuestra universidad, que se suman a alguna de sus propuestas, con sus miedos, con sus deseos, con su incertidumbre. A su vez, todos los días estamos entregando diplomas que acreditan que esos sueños pudieron cumplirse. Nosotros creemos que la Universidad es mucho más que la formación de profesionales y que sobre todo la UNR es mucho más que una universidad, porque estamos convencidos que la educación es lo que nos cambia la vida, nos salva y nos transforma para siempre, individual y colectivamente. Por eso ponemos tanto empeño en sostener todo a pesar del contexto que atravesamos”.

Otra Vuelta comenzó con tres aulas en 2022 y, a cuatro años de su creación, amplió significativamente su alcance. Actualmente, cuenta con más de 20 aulas de cursado 100% virtual y otras 20 distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Además, durante 2025 egresó la primera camada de estudiantes que realizó la totalidad de su trayectoria secundaria dentro del programa.

En la actualidad, Otra Vuelta cuenta con espacios de cursado en el parque del Mercado, los centros municipales de distrito Oeste y Noroeste, la Sede de Gobierno de la UNR, la Asociación Civil Perspectivas, el Centro Cuidar Las Flores Sur, el edificio UNR de Sarmiento y Córdoba, la Casa de la Cultura Castagnetto y la Vecinal Islas Malvinas.

De esta manera, la UNR sostiene y profundiza una experiencia inédita dentro del sistema universitario nacional, reafirmando su compromiso con el derecho a la educación. El programa busca brindar a jóvenes y adultos una formación integral e interdisciplinaria que fortalezca sus posibilidades de participación social y su capacidad para intervenir y transformar las realidades sociales, políticas e institucionales de los contextos en los que participan.

Día a día, Otra Vuelta continúa ampliando su alcance y fortaleciendo su presencia territorial, con el objetivo de generar nuevas oportunidades educativas y acompañar a cada vez más personas en la concreción del derecho a finalizar sus estudios secundarios, transformando trayectorias personales y abriendo nuevas posibilidades para el futuro.

Plan de estudios   

El plan de estudios del Bachiller en Ciencias Sociales, modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos-Educación a Distancia, aprobado por la resolución Nº 896/2022 del Consejo Superior de la UNR, contempla estrategias didácticas y curriculares que reconocen la diversidad de los puntos de partida de las y los estudiantes y recuperan sus experiencias de vida como parte del proceso de construcción de nuevos saberes.

La propuesta busca promover aprendizajes democráticos, emancipadores y transformadores, al tiempo que favorece el sostenimiento de las trayectorias educativas. Para ello, incorpora de manera intensiva tecnologías digitales y recursos audiovisuales con intencionalidad pedagógica.

En este marco, Otra Vuelta propone un formato de cursado mixto que combina instancias virtuales, desarrolladas a través del campus de la Universidad y la plataforma Comunidades, con encuentros presenciales de carácter territorial en distintos puntos de Rosario.

El plan de estudios se estructura en dos ciclos de formación que proponen múltiples abordajes a partir de situaciones problemáticas multi e interdisciplinarias, orientadas a producir aprendizajes socialmente significativos. El Ciclo de Formación Básica comprende cuatro módulos globalizadores, mientras que el Ciclo de Formación Orientada incluye un módulo globalizador. En total, los cinco módulos se desarrollan a lo largo de dos años y medio.

Historias de sueños cumplidos   

El programa Otra Vuelta también se construye a partir de historias. Detrás de cada título hay trayectorias atravesadas por la maternidad y paternidad, las tareas de cuidado, trabajos precarios, interrupciones escolares y, sobre todo, la decisión de volver a estudiar. Son historias de personas que encontraron una nueva oportunidad para completar una etapa que había quedado pendiente. Y, en muchos casos, ese logro no fue el punto de llegada: varios de los nuevos egresados ya comenzaron a transitar una carrera universitaria.

Entre esas historias se encuentra la de Rosa y Romina, madre e hija, que en 2026 lograron recibirse después de cursar y completar juntas sus estudios secundarios. Ambas atravesaron el proceso mientras sostenían sus responsabilidades familiares y de cuidado, y encontraron en la modalidad virtual una herramienta fundamental para hacer posible la continuidad de sus estudios.

“Estoy muy contenta, por los años que tengo, de lograr esto. Estoy muy agradecida a mis profes, a mis compañeros y a mi hija también. Pudimos terminar juntas. Eso es muy hermoso, inolvidable”, contó Rosa.

La historia familiar tuvo, además, otro capítulo durante la última entrega de diplomas: la sobrina de Rosa también recibió su título, sumándose a las graduadas de una familia que, durante este 2026, logró convertir una asignatura pendiente en una celebración compartida. Tres integrantes de una misma familia que encontraron en Otra Vuelta la posibilidad de volver a estudiar, completar sus trayectorias y abrir nuevas puertas para el futuro.

Noticias relacionadas
Coad anunció un nuevo paro docente. 

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

expo carreras unr 2026: tres dias para conocer que estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

bioquimicas restituye legajos de dos docentes victimas del terrorismo de estado

Bioquímicas restituye legajos de dos docentes víctimas del terrorismo de Estado

Los robots humanoides causaron furor por los juegos en China, pero en Rosario hacen foco en su implicancia en la industria y el comercio

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Ver comentarios

Las más leídas

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Lo último

Franco Colapinto y un buen prólogo a la clasificación en Monza, con los Alpine competitivos

Franco Colapinto y un buen prólogo a la clasificación en Monza, con los Alpine competitivos

Saraos Uranistas: el exitoso musical que reimagina las fiestas nocturnas LGBTIQ+ del 1900

"Saraos Uranistas": el exitoso musical que reimagina las fiestas nocturnas LGBTIQ+ del 1900

Free Way: 40 años de crecimiento y compromiso con las agencias

Free Way: 40 años de crecimiento y compromiso con las agencias

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

En este segundo cuatrimestre de 2026, la propuesta añadió 250 ingresantes y ya tiene más de 700 estudiantes activos

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer
El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes
La Ciudad

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
Policiales

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
La Ciudad

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Central y Newells juegan el clásico en la ciudad deportiva

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Central y Newell's juegan el clásico en la ciudad deportiva

Asociación Rosarina de Fútbol: Central y Newells juegan el clásico en la ciudad deportiva

Asociación Rosarina de Fútbol: Central y Newell's juegan el clásico en la ciudad deportiva

Newells: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

Newell's: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer
La Ciudad

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido
La Ciudad

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial
Política

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Milei: Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas
Política

Milei: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas"

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Quirno: No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina
Política

Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones
Financiamiento

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones

Encontraron restos de un feto en un contenedor de barrio Parque Casado
La Ciudad

Encontraron restos de un feto en un contenedor de barrio Parque Casado

Septiembre y alergias: cómo prevenir los síntomas que llegan con la primavera
Emerger

Septiembre y alergias: cómo prevenir los síntomas que llegan con la primavera

Milei busca blindar la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas
Política

Milei busca blindar la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas

El parque acuático estará terminado a fin de año: Vamos a llegar al verano
La Ciudad

El parque acuático estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes
La Ciudad

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes