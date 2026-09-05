El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

En este segundo cuatrimestre de 2026, la propuesta añadió 250 ingresantes y ya tiene más de 700 estudiantes activos

El programa impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya cuenta con más de 380 egresados y acompaña activamente las trayectorias de 750 estudiantes.

A cuatro años de su lanzamiento, Otra Vuelta, la primera propuesta de educación secundaria con modalidad híbrida del sistema universitario nacional, consolida su impacto social. El programa impulsado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya cuenta con más de 380 egresados y acompaña activamente las trayectorias de 750 estudiantes.

La iniciativa nació en 2022 con el objetivo de ofrecer una alternativa flexible para que jóvenes y adultos de Rosario y la región puedan iniciar o completar sus estudios secundarios, combinando un 70 % de cursado virtual a través del campus universitario y un 30 % de instancias presenciales en territorio.

El interés por este formato pedagógico innovador —que otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales— no para de crecer. Para el segundo cuatrimestre de 2026 se incorporaron 250 nuevos alumnos, mientras que la lista de espera refleja la magnitud de la necesidad: unas 7.000 personas se encuentran preinscriptas aguardando la apertura de nuevas vacantes.

“ Este programa es de las cosas más lindas y maravillosas que hicimos en los últimos años . Quiero felicitar a las y los estudiantes que están transitando esta etapa, porque no saben el ejemplo que nos dan a nosotros y a todo el mundo con su decisión de volver a estudiar y cómo contagia eso en mucha otra gente. Hay algo muy desafiante que es tomar la decisión de volver, y eso no lo hace cualquiera. Ustedes fueron capaces de hacerlo, y en eso hay un mensaje extraordinario de esperanza para un montón de personas que creen que un tropiezo puede ser una frustración definitiva”, comentó el rector Franco Bartolacci.

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Asimismo, subrayó que el programa Otra Vuelta continúa creciendo a pesar de la difícil situación presupuestaria nacional. “Todos los días estamos recibiendo personas que llegan a nuestra universidad, que se suman a alguna de sus propuestas, con sus miedos, con sus deseos, con su incertidumbre. A su vez, todos los días estamos entregando diplomas que acreditan que esos sueños pudieron cumplirse. Nosotros creemos que la Universidad es mucho más que la formación de profesionales y que sobre todo la UNR es mucho más que una universidad, porque estamos convencidos que la educación es lo que nos cambia la vida, nos salva y nos transforma para siempre, individual y colectivamente. Por eso ponemos tanto empeño en sostener todo a pesar del contexto que atravesamos”.

Otra Vuelta comenzó con tres aulas en 2022 y, a cuatro años de su creación, amplió significativamente su alcance. Actualmente, cuenta con más de 20 aulas de cursado 100% virtual y otras 20 distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Además, durante 2025 egresó la primera camada de estudiantes que realizó la totalidad de su trayectoria secundaria dentro del programa.

En la actualidad, Otra Vuelta cuenta con espacios de cursado en el parque del Mercado, los centros municipales de distrito Oeste y Noroeste, la Sede de Gobierno de la UNR, la Asociación Civil Perspectivas, el Centro Cuidar Las Flores Sur, el edificio UNR de Sarmiento y Córdoba, la Casa de la Cultura Castagnetto y la Vecinal Islas Malvinas.

De esta manera, la UNR sostiene y profundiza una experiencia inédita dentro del sistema universitario nacional, reafirmando su compromiso con el derecho a la educación. El programa busca brindar a jóvenes y adultos una formación integral e interdisciplinaria que fortalezca sus posibilidades de participación social y su capacidad para intervenir y transformar las realidades sociales, políticas e institucionales de los contextos en los que participan.

Día a día, Otra Vuelta continúa ampliando su alcance y fortaleciendo su presencia territorial, con el objetivo de generar nuevas oportunidades educativas y acompañar a cada vez más personas en la concreción del derecho a finalizar sus estudios secundarios, transformando trayectorias personales y abriendo nuevas posibilidades para el futuro.

Plan de estudios

El plan de estudios del Bachiller en Ciencias Sociales, modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos-Educación a Distancia, aprobado por la resolución Nº 896/2022 del Consejo Superior de la UNR, contempla estrategias didácticas y curriculares que reconocen la diversidad de los puntos de partida de las y los estudiantes y recuperan sus experiencias de vida como parte del proceso de construcción de nuevos saberes.

La propuesta busca promover aprendizajes democráticos, emancipadores y transformadores, al tiempo que favorece el sostenimiento de las trayectorias educativas. Para ello, incorpora de manera intensiva tecnologías digitales y recursos audiovisuales con intencionalidad pedagógica.

En este marco, Otra Vuelta propone un formato de cursado mixto que combina instancias virtuales, desarrolladas a través del campus de la Universidad y la plataforma Comunidades, con encuentros presenciales de carácter territorial en distintos puntos de Rosario.

El plan de estudios se estructura en dos ciclos de formación que proponen múltiples abordajes a partir de situaciones problemáticas multi e interdisciplinarias, orientadas a producir aprendizajes socialmente significativos. El Ciclo de Formación Básica comprende cuatro módulos globalizadores, mientras que el Ciclo de Formación Orientada incluye un módulo globalizador. En total, los cinco módulos se desarrollan a lo largo de dos años y medio.

Historias de sueños cumplidos

El programa Otra Vuelta también se construye a partir de historias. Detrás de cada título hay trayectorias atravesadas por la maternidad y paternidad, las tareas de cuidado, trabajos precarios, interrupciones escolares y, sobre todo, la decisión de volver a estudiar. Son historias de personas que encontraron una nueva oportunidad para completar una etapa que había quedado pendiente. Y, en muchos casos, ese logro no fue el punto de llegada: varios de los nuevos egresados ya comenzaron a transitar una carrera universitaria.

Entre esas historias se encuentra la de Rosa y Romina, madre e hija, que en 2026 lograron recibirse después de cursar y completar juntas sus estudios secundarios. Ambas atravesaron el proceso mientras sostenían sus responsabilidades familiares y de cuidado, y encontraron en la modalidad virtual una herramienta fundamental para hacer posible la continuidad de sus estudios.

“Estoy muy contenta, por los años que tengo, de lograr esto. Estoy muy agradecida a mis profes, a mis compañeros y a mi hija también. Pudimos terminar juntas. Eso es muy hermoso, inolvidable”, contó Rosa.

La historia familiar tuvo, además, otro capítulo durante la última entrega de diplomas: la sobrina de Rosa también recibió su título, sumándose a las graduadas de una familia que, durante este 2026, logró convertir una asignatura pendiente en una celebración compartida. Tres integrantes de una misma familia que encontraron en Otra Vuelta la posibilidad de volver a estudiar, completar sus trayectorias y abrir nuevas puertas para el futuro.