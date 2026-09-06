La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Ya se completó la puesta en valor del conjunto escultórico que corona el edificio. La UNR proyecta inaugurar la obra completa a fin de año.

La restauración de la fachada histórica la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario sacó a luz uno de los tesoros escondidos en el bulevar Oroño: la bella escultura que corona el frente del edificio construido a principos del siglo pasado. La puesta en valor del conjunto _una mujer, un hombre y un niño de enormes dimensiones_ insumió gran parte de la primera etapa del trabajo. Ahora, para apreciarlo sólo hay que levantar la vista al cielo.

El frente del antiguo edificio de Oroño entre 3 de Febrero y Mendoza apenas se adivina detrás de las estructuras de andamios y la cobertura de media sombra que protege los espacios de trabajo de la restauración que se puso en marcha a comienzos de año. Pero, en la parte superior de la construcción ya se completaron las tareas que buscan devolver a la construcción su estampa original. "La restauración avanza desde arriba hacia abajo", explica Guillermo Bas, secretario de Infraestructura de la UNR.

En estas semanas, las tareas se concentran en el frente donde se están retirando las distintas capas de pintura que se fueron agregando a la fachada en los más de cien años de inauguración del edificio , con el objetivo de recuperar el material de frente. En forma paralela, se retiraron algunas molduras y elementos decorativos que presentaban un deterioro importante para reponerlos, lo mismo que las carpinterías que se llevaron a un taller para restaurarlas y devolverles su composición y dimensiones iniciales.

También se retiraron los acondicionadores de aire que se habían instalado en forma aleatroia, reemplazandolos por un nuevo sistema de climatización.

Si todo sale como está previsto, los trabajos estarán terminados sobre fin de año. "La obra viene avanzando muy bien, ya estamos recuperando el material de frente original y haciendo las reposiciones de elementos premoldeados, asi que prevemos que para fines de diciembre la obra este completa", señala el funcionario.

El tesoro del bulevar

La recuperación de la fachada de la primera sede de la facultad avanzó también sobre el grupo escultórico que corona el edificio: un conjunto alegórico con dos figuras femeninas, un niño y un hombre que forman parte de la ornamentación original del edificio. Pese a su antigüedad, la obra se encontraba en buen estado de conservación, pero demandó una tarea de limpieza y sellado de algunas grietas que insumió los primeros meses de la obra.

Las cuatro figuras alegóricas remiten a los pilares de la economía de la región: la agricultura, la industria, el comercio y la navegación; imágenes que pueden encontrarse en otros edificios públicos de la Rosario de principios de siglo y aparecen con frecuencia en instituciones educativos de la Belle Epoque francesa, coinciden especialistas en patrimonio consultados por La Capital. La escultura no está firmada y sobre su autor no hay muchas pistas.

El edificio de Oroño 1251 es uno de los más antiguos de la Universidad Nacional de Rosario. Según destaca el historiador Miguel De Marco, "se trata de un edificio clave para la historia universitaria y el desarrollo académico de la ciudad". La piedra basal de la construcción se colocó en 1907, con el objetivo de alojar a la Escuela Superior de Comercio, que había iniciado sus actividades once años antes, el 25 de junio de 1896.

Según señala el arquitecto Pablo Mercado la ejecución de la casona correspondió a la firma formada por los constructores Seeberg y Ferrari, quienes también tuvieron a su cargo la obra de la Escuela Normal N°2, de Córdoba y Balcarce. La casona fue inaugurada en julio de 1913.

Por entonces, Rosario era la segunda plaza comercial del país. La ciudad llegaba a los 112.461 habitantes, de los cuales 47 mil eran extranjeros, de acuerdo al primer censo municipal. Y el Superior de Comercio era uno de los apenas cinco establecimientos educativos de enseñanza media, junto al Colegio Nacional N° 1, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Industrial de la Nación y el Normal 2.

La institución respondía a la demanda de las empresas de ferrocarril, seguros y bancos asentadas en Rosario de contar con personal calificado para las tareas contables. En la escuela se dictaban los cursos de diurnos para Peritos Mercantiles y cursos nocturnos de Tenedores de Libros, Contadores y Calígrafos. La creación de la facultad de Ciencias Económicas es posterior. La institución empezó su historia en 1919, bajo el ala de la Universidad Nacional del Litoral.

La historia más reciente

Desde esos años, el edificio de Oroño entre 3 de Febrero y Mendoza tuvo varias vidas que incluyeron ampliaciones y renovaciones para adaptarse al crecimiento de sus actividades académicas. En 2009 se habilito el nuevo edificio de la facultad, en la esquina de 3 de Febrero: una estructura de cinco plantas (incluyendo el subsuelo) para complementar el edificio histórico.

Más recientemente, en 2024, se refuncionalizó la histórica Sala Gorbán, transformándola en un espacio moderno para actividades académicas y culturales.

Actualmente, la restauración de la fachada histórica forma parte de un plan que la universidad pública viene impulsando desde hace 4 años, que tiene como objetivo la puesta en valor de su patrimonio, recuperando edificios y espacios muy tradicionales de la ciudad donde actualmente se cursan carreras de la universidad pública.

En ese marco, el año pasado fue inaugurada una obra monumental con la restauración de un ala completa de la Facultad de Derecho, y previamente se había recuperado la fachada central del edificio histórico de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, la biblioteca del área salud, las bóvedas de ingreso a la ciudad universitaria, la tradicional Sala Gorban de la Facultad de Ciencias Económicas, y la fachada, el patio central y toda el ala oeste de la Facultad de Humanidades y Artes.