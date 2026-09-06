La Capital | La Ciudad | restauración

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Ya se completó la puesta en valor del conjunto escultórico que corona el edificio. La UNR proyecta inaugurar la obra completa a fin de año.

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

6 de septiembre 2026 · 10:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la fachada histórica la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario sacó a luz uno de los tesoros escondidos en el bulevar Oroño: la bella escultura que corona el frente del edificio construido a principos del siglo pasado. La puesta en valor del conjunto _una mujer, un hombre y un niño de enormes dimensiones_ insumió gran parte de la primera etapa del trabajo. Ahora, para apreciarlo sólo hay que levantar la vista al cielo.

El frente del antiguo edificio de Oroño entre 3 de Febrero y Mendoza apenas se adivina detrás de las estructuras de andamios y la cobertura de media sombra que protege los espacios de trabajo de la restauración que se puso en marcha a comienzos de año. Pero, en la parte superior de la construcción ya se completaron las tareas que buscan devolver a la construcción su estampa original. "La restauración avanza desde arriba hacia abajo", explica Guillermo Bas, secretario de Infraestructura de la UNR.

En estas semanas, las tareas se concentran en el frente donde se están retirando las distintas capas de pintura que se fueron agregando a la fachada en los más de cien años de inauguración del edificio, con el objetivo de recuperar el material de frente. En forma paralela, se retiraron algunas molduras y elementos decorativos que presentaban un deterioro importante para reponerlos, lo mismo que las carpinterías que se llevaron a un taller para restaurarlas y devolverles su composición y dimensiones iniciales.

También se retiraron los acondicionadores de aire que se habían instalado en forma aleatroia, reemplazandolos por un nuevo sistema de climatización.

Si todo sale como está previsto, los trabajos estarán terminados sobre fin de año. "La obra viene avanzando muy bien, ya estamos recuperando el material de frente original y haciendo las reposiciones de elementos premoldeados, asi que prevemos que para fines de diciembre la obra este completa", señala el funcionario.

El tesoro del bulevar

La recuperación de la fachada de la primera sede de la facultad avanzó también sobre el grupo escultórico que corona el edificio: un conjunto alegórico con dos figuras femeninas, un niño y un hombre que forman parte de la ornamentación original del edificio. Pese a su antigüedad, la obra se encontraba en buen estado de conservación, pero demandó una tarea de limpieza y sellado de algunas grietas que insumió los primeros meses de la obra.

Las cuatro figuras alegóricas remiten a los pilares de la economía de la región: la agricultura, la industria, el comercio y la navegación; imágenes que pueden encontrarse en otros edificios públicos de la Rosario de principios de siglo y aparecen con frecuencia en instituciones educativos de la Belle Epoque francesa, coinciden especialistas en patrimonio consultados por La Capital. La escultura no está firmada y sobre su autor no hay muchas pistas.

El edificio de Oroño 1251 es uno de los más antiguos de la Universidad Nacional de Rosario. Según destaca el historiador Miguel De Marco, "se trata de un edificio clave para la historia universitaria y el desarrollo académico de la ciudad". La piedra basal de la construcción se colocó en 1907, con el objetivo de alojar a la Escuela Superior de Comercio, que había iniciado sus actividades once años antes, el 25 de junio de 1896.

Según señala el arquitecto Pablo Mercado la ejecución de la casona correspondió a la firma formada por los constructores Seeberg y Ferrari, quienes también tuvieron a su cargo la obra de la Escuela Normal N°2, de Córdoba y Balcarce. La casona fue inaugurada en julio de 1913.

Por entonces, Rosario era la segunda plaza comercial del país. La ciudad llegaba a los 112.461 habitantes, de los cuales 47 mil eran extranjeros, de acuerdo al primer censo municipal. Y el Superior de Comercio era uno de los apenas cinco establecimientos educativos de enseñanza media, junto al Colegio Nacional N° 1, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Industrial de la Nación y el Normal 2.

La institución respondía a la demanda de las empresas de ferrocarril, seguros y bancos asentadas en Rosario de contar con personal calificado para las tareas contables. En la escuela se dictaban los cursos de diurnos para Peritos Mercantiles y cursos nocturnos de Tenedores de Libros, Contadores y Calígrafos. La creación de la facultad de Ciencias Económicas es posterior. La institución empezó su historia en 1919, bajo el ala de la Universidad Nacional del Litoral.

La historia más reciente

Desde esos años, el edificio de Oroño entre 3 de Febrero y Mendoza tuvo varias vidas que incluyeron ampliaciones y renovaciones para adaptarse al crecimiento de sus actividades académicas. En 2009 se habilito el nuevo edificio de la facultad, en la esquina de 3 de Febrero: una estructura de cinco plantas (incluyendo el subsuelo) para complementar el edificio histórico.

Más recientemente, en 2024, se refuncionalizó la histórica Sala Gorbán, transformándola en un espacio moderno para actividades académicas y culturales.

Actualmente, la restauración de la fachada histórica forma parte de un plan que la universidad pública viene impulsando desde hace 4 años, que tiene como objetivo la puesta en valor de su patrimonio, recuperando edificios y espacios muy tradicionales de la ciudad donde actualmente se cursan carreras de la universidad pública.

En ese marco, el año pasado fue inaugurada una obra monumental con la restauración de un ala completa de la Facultad de Derecho, y previamente se había recuperado la fachada central del edificio histórico de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, la biblioteca del área salud, las bóvedas de ingreso a la ciudad universitaria, la tradicional Sala Gorban de la Facultad de Ciencias Económicas, y la fachada, el patio central y toda el ala oeste de la Facultad de Humanidades y Artes.

Noticias relacionadas
Rosario tiene un potente y reconocido ecosistema del libro que está integrado por espacios culturales y de encuentros.

Las librerías de Rosario, espacios culturales que van más allá de lo comercial

Desde la institución destacaron que la importante convocatoria.

Cerca de 200 profesionales de la salud se formaron en atención médica deportiva

herencia y sabor: rosario tiene ocho heladerias historicas fundadas hace mas de 40 anos

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Desde la UCEL proponen incorporar los derechos de las personas mayores en la nueva constitución provincial.

Rosario y el desafío de hacer una ciudad más amigable con los adultos mayores

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Lo último

Franco Colapinto vivio todas las emociones en Monza peleando con los grandes y sumó

Franco Colapinto vivio todas las emociones en Monza peleando con los grandes y sumó

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Ya se completó la puesta en valor del conjunto escultórico que corona el edificio. La UNR proyecta inaugurar la obra completa a fin de año.

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño
Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país

Por Morena Pardo
Zoom

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Rosario se prepara para recibir al Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir al Mundial de la Soja

La conversión nacionalista de Milei y las apuestas de Pullaro en el exterior

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La conversión nacionalista de Milei y las apuestas de Pullaro en el exterior

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11
La Ciudad

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Asociación Rosarina de Fútbol: Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Ovación
Newells y el clásico: va por nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y el clásico: va por nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell

Newells y el clásico: va por nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell

Newell's y el clásico: va por nuevos tiempos para los nuevos muchachos de Newell

Clásico rosarino: los duelos y los actores que pueden torcer el resultado del derbi

Clásico rosarino: los duelos y los actores que pueden torcer el resultado del derbi

El entrenador de Central se juega la credibilidad y el ciclo de Newells si está para dar el salto

El entrenador de Central se juega la credibilidad y el ciclo de Newell's si está para dar el salto

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño
La Ciudad

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Las librerías de Rosario, espacios culturales que van más allá de lo comercial

Las librerías de Rosario, espacios culturales que van más allá de lo comercial

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El Gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: Se terminó la impunidad
Política

El Gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Se terminó la impunidad"

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda
Zoom

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Por Luis Emilio Blanco
La Región

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino
Ovación

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer
La Ciudad

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas
Política

Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes
La Ciudad

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas
Política

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei
Política

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
Policiales

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
La Ciudad

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado
Ovación

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei
Política

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas
La Ciudad

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina