La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Tras el fallecimiento de Horacio Usandizaga, se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento

La muerte de Horacio Usandizaga , , a los 85 años, generó una inmediata repercusión en el arco político, institucional y deportivo de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Abogado, dirigente radical y dos veces intendente de la ciudad tras el regreso de la democracia, Usandizaga dejó una huella profunda en la historia política local.

El fallecimiento se conoció este domingo y, con el correr de las horas, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

Abogado de profesión, conocido popularmente como “El Vasco”, Usandizaga nació el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, provincia de Santa Fe, y fue una de las figuras políticas más influyentes de la recuperación democrática en Rosario.

Uno de los primeros comunicados oficiales fue el del Rosario Central , institución que Usandizaga presidió entre 2007 y 2010 . “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2007781342147416550&partner=&hide_thread=false A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010.



Las condolencias y el respeto para la familia y amigos. pic.twitter.com/rgZ849UlEz — Rosario Central (@RosarioCentral) January 4, 2026

El mensaje fue difundido a través de los canales oficiales del club y rápidamente replicado por socios, hinchas y referentes del mundo canalla.

La despedida de la política

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2007832296423080332&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente el fallecimiento de Horacio Usandizaga, primer intendente de Rosario de la democracia, un dirigente con carácter, un rosarino enamorado de su ciudad y un referente político y social que marcó una época.



Un abrazo a su familia, correligionarios y amigos. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/2007809651350646945&partner=&hide_thread=false El vasco puso la Intendencia en el lugar más alto. Laburante incansable, impuso rigor y transparencia que nos guió a todos. Con él se nos va una generación que recuperó la democracia y cambió la ciudad para siempre. pic.twitter.com/TMXyGeCSjW — Pablo Javkin (@pablojavkin) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UCRNacional/status/2007803334145745050?s=20&partner=&hide_thread=false Con dolor despedimos al Vasco, Horacio Usandizaga, el intendente que tuvo la Ciudad de Rosario en el retorno de la democracia. Además, fue diputado provincial y senador Nacional de la UCR.



Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros de militancia en estos momentos. pic.twitter.com/cqtIwGg4Al — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2007806853061730707&partner=&hide_thread=false Con respeto y pesar, despido a Horacio Usandizaga y acompaño a su familia y amigos en este momento difícil.

Primer intendente de Rosario en el regreso de la democracia, dejó una huella en la vida institucional de la ciudad.

QEPD. — Gisela Scaglia (@GiScaglia) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuschmuck_/status/2007807101020545402&partner=&hide_thread=false Hoy se fue Horacio Usandizaga, y con él una parte de la historia que nos devolvió la palabra cuando el país salía del silencio.

Fue el primer intendente de la democracia en Rosario: gobernó cuando todo estaba por hacerse y casi nada estaba garantizado.

Con errores y convicciones,… pic.twitter.com/hAiKMwmyNM — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2007798913688805743&partner=&hide_thread=false Triste noticia el fallecimiento del ex Intendente de Rosario Horacio Usandizaga, el "vasco".

Siendo muy joven le tocó gobernar la ciudad en el retorno de la democracia y transitar momentos complejos para el país y la ciudad.

Parricularmente siempre recordaré 1987 y la… pic.twitter.com/EMCTeejLDq — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felipemichlig/status/2007814404088238095&partner=&hide_thread=false QEPD



Dr. HORACIO USANDIZAGA.



Desde la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe lamentamos el deceso de un referente histórico de la Unión Cívica Radical que ha dejado una huella imborrable a través su larga trayectoria política.



Nuestras condolencias… pic.twitter.com/4ZlVrMM2Ri — Felipe Michlig (@felipemichlig) January 4, 2026

Una figura central

Usandizaga fue electo intendente municipal de Rosario en dos oportunidades consecutivas, en 1983 y 1987, en representación de la Unión Cívica Radical, con más del 50% de los votos en ambos comicios. Asumió su primer mandato el 11 de diciembre de 1983, en el inicio de la democracia tras la última dictadura militar.

Su trayectoria política había comenzado mucho antes: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal de Rosario, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento.

Durante su paso por la intendencia dejó una marca fuerte en la vida política local. En 1989, en plena campaña presidencial, aseguró públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem ganaba las elecciones. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia en diciembre de ese año. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio rosarino.