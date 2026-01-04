La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

La muerte de Horacio Usandizaga,, a los 85 años, generó una inmediata repercusión en el arco político, institucional y deportivo de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Abogado, dirigente radical y dos veces intendente de la ciudad tras el regreso de la democracia, Usandizaga dejó una huella profunda en la historia política local.
El fallecimiento se conoció este domingo y, con el correr de las horas, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.
Abogado de profesión, conocido popularmente como “El Vasco”, Usandizaga nació el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, provincia de Santa Fe, y fue una de las figuras políticas más influyentes de la recuperación democrática en Rosario.
El mensaje de Rosario Central
Uno de los primeros comunicados oficiales fue el del Rosario Central, institución que Usandizaga presidió entre 2007 y 2010. “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.
El mensaje fue difundido a través de los canales oficiales del club y rápidamente replicado por socios, hinchas y referentes del mundo canalla.
La despedida de la política
Una figura central
Usandizaga fue electo intendente municipal de Rosario en dos oportunidades consecutivas, en 1983 y 1987, en representación de la Unión Cívica Radical, con más del 50% de los votos en ambos comicios. Asumió su primer mandato el 11 de diciembre de 1983, en el inicio de la democracia tras la última dictadura militar.
Su trayectoria política había comenzado mucho antes: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal de Rosario, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento.
Durante su paso por la intendencia dejó una marca fuerte en la vida política local. En 1989, en plena campaña presidencial, aseguró públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem ganaba las elecciones. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia en diciembre de ese año. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio rosarino.