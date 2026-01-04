Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Durante tres días las banderas se izan a media asta en todos los edificios públicos de Rosario y en el mástil mayor del Monumento

El mástil del Monumento con la bandera a media asta. Tres días de duelo por Horacio Usandizaga

La Municipalidad de Rosario decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Horacio Usandizaga , quien murió a los 85 años. Fue el primer intendente electo y reelecto de la ciudad tras el regreso de la democracia en 1983 y una de las figuras políticas más influyentes de la etapa de reconstrucción institucional local.

La medida quedó formalizada a través del decreto 001/2026 , firmado por el intendente Pablo Javkin . En señal de respeto y homenaje, las banderas permanecerán a media asta en los edificios públicos municipales y en el Mástil Mayor del Monumento Nacional a la Bandera durante el período establecido.

Al conocerse la noticia, Javkin expresó un mensaje público en sus redes sociales en el que destacó el legado político y ético de Usandizaga:

“El Vasco puso la Intendencia en el lugar más alto. Laburante incansable, impuso rigor y transparencia que nos guió a todos. Con él se nos va una generación que recuperó la democracia y cambió la ciudad para siempre”.

"El vasco puso la Intendencia en el lugar más alto. Laburante incansable, impuso rigor y transparencia que nos guió a todos. Con él se nos va una generación que recuperó la democracia y cambió la ciudad para siempre. pic.twitter.com/TMXyGeCSjW — Pablo Javkin (@pablojavkin) January 4, 2026

Una trayectoria ligada a la democracia

Horacio Daniel Usandizaga había nacido el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, en el sur de la provincia de Santa Fe. Abogado de formación y referente histórico de la Unión Cívica Radical, inició tempranamente su carrera política: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en acceder a ese cargo en Rosario.

Su figura quedó asociada de manera indeleble a la transición democrática. En 1983 fue elegido intendente y luego reelecto, gobernando la ciudad entre 1983 y 1989, período atravesado por profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. En diciembre de ese último año renunció anticipadamente a la Intendencia, en coherencia con una promesa pública realizada durante la campaña presidencial.

Posteriormente, continuó su carrera legislativa como diputado provincial (1993-1995) y senador nacional por Santa Fe (1995-2001). Años más tarde, entre 2007 y 2010, presidió el Club Atlético Rosario Central, etapa que marcó su retiro definitivo de la actividad pública tras sufrir problemas de salud.