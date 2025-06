La cirugía robótica de vanguardia llega a Rosario

Ese sistema robótico, según aseguró, aporta más precisión y, a su vez, contribuye a una cirugía menos invasión a la hora de brindar beneficios concretos para el paciente, tanto en el proceso quirúrgico como en la recuperación posterior.

"La cirugía robótica representa un salto de calidad en la experiencia del paciente. Gracias a su precisión, permite realizar intervenciones menos invasivas, con incisiones más pequeñas, menor pérdida de sangre, menos dolor postoperatorio y una recuperación significativamente más rápida", valoró.

Un entrenamiento intensivo

Capitaine Funes sostuvo que este tipo de tecnología vanguardista que llega a Rosario por medio de Intuitive Surgical, pionero en medicina mínimamente invasiva (CMI) "representa un verdadero trabajo en equipo, porque el cirujano que está trabajando en la consola inmersiva con los brazos robóticos, está permanentemente en contacto con el cirujano que se encuentra con el paciente. Éste, a su vez, está capacitado lógicamente para trabajar de forma directa y en conjunto con quien conduce al robot".

El profesional aseguró que ofrecer desde Grupo Oroño este tipo de cirugías de vanguardia demandó una extensa capacitación por espacio de dos años entre viajes a Estados Unidos, clases teóricas por Zoom y prácticas presenciales en San Pablo, Brasil, en el hospital "Albert Einstein", considerado "uno de los mejores hospitales del mundo".

"Ellos (los profesionales del hospital paulista) son pioneros en cirugía robótica, dictan cursos de entrenamiento del robot Da Vinci Xi y por eso van cirujanos de todo el mundo. A grandes rasgos, y dentro de la complejidad de la que estamos hablando, son horas de vuelo como si se tratara de aeronáutica. Por eso viajábamos de manera permanente a San Pablo y luego obtuvimos la certificación emitida por el Ministerio de Salud de Brasil y por parte de la firma Intuitive Surgical, que es la que avala a los profesionales de nuestro sanatorio para poder operar con esta tecnología.

El profesional describió que las prácticas llevadas a cabo en Brasil se realizaron en la consola, por medio de distintos tipos de ejercicios de entrenamiento, y después se llevaron a cabo prácticas con el propio robot.

"El sanatorio de San Pablo dispone de modelos de tejidos que son realmente muy reales. Allí se puede practicar, por ejemplo, una anastomosis broncopulmonar con una realidad tremenda; uso de materiales de suturas, de coagulación; también brindan la posibilidad de disecar bazos o arterias o vísceras de origen animal. La verdad que es realmente impresionante", valoró.

Salir de la zona de confort

Capitaine Funes, quien se capacitó junto a su colega Facundo Piatti, aseguró que este tipo de tecnologías de vanguardia permiten al cirujano "salir de la zona de confort y meterse en un mundo nuevo".

No obstante, apuntó que es fundamental que el cirujano tenga una capacitación completa, capaz de resolver cualquier situación en el quirófano. "Por eso nos da un plus al haber pasado por los diferentes procesos quirúrgicos a lo largo de los años, ya sea desde la cirugía abierta, laparoscópica, toracoscópica, etc", indicó.

El experto sostuvo que la implementación del uso del robot Da Vinci Xi es una cuestión de tiempo e inversión porque la ventaja es superlativa para el beneficio de la práctica y del paciente. "Todos los cirujanos que conocí, cuando empiezan con la cirugía robótica, no quieren volver a operar de la manera tradicional", aseguró.

A su vez, comentó que "hoy en día todas las cirugías de abdomen y tórax se hacen en el mundo por vía robótica. De hecho, en todos los países que tienen acceso en materia económica, este tipo de intervenciones está explotando. Acá estamos un poco atrasados, pero sólo por cuestiones económicas porque el nivel de profesionales es excelente".

Formación de excelencia y alianzas estratégicas

Durante más de un año, el equipo médico se capacitó intensivamente en cirugía robótica en el Hospital Israelita "Albert Einstein" de San Pablo, uno de los centros de mayor prestigio internacional, lo que permite que los profesionales estén certificados como especialistas.

De esta manera, Grupo Oroño se suma a los exitosos Programas Robóticos Da Vinci, que ya están implementados en la Clínica Colón de Mar del Plata y en el Sanatorio Finochietto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

"El programa cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad y transparencia, y cuenta además con el acompañamiento técnico de Bio Analítica, representante local de Intuitive, empresa desarrolladora del sistema Da Vinci", aseguraron desde Grupo Oroño.

Una infraestructura a la altura del desafío

Desde Grupo Oroño destacaron que la iniciativa no sólo se limita a la adquisición de tecnología. Por eso construyó un quirófano exclusivo para el programa robótico de más de 45 m2 de última generación en el quinto piso del Sanatorio Parque, diseñado bajo estándares internacionales de calidad.

La obra fue desarrollada por un equipo multidisciplinario que integró a profesionales de la salud, bioingenieros, infectólogos y arquitectos.

Especialidades quirúrgicas incluidas en el programa

El Programa de Cirugía Robótica de Grupo Oroño fue diseñado para incorporar esta tecnología en múltiples especialidades de alta complejidad. En su etapa inicial, el enfoque estará puesto en Urología, Cirugía General, Ginecología, Cirugía Torácica y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Posteriormente, se prevé la incorporación de Cirugía Cardiovascular, ampliando así el alcance y la proyección del programa.

Un modelo de atención pensado para el paciente

Además de la innovación tecnológica, Grupo Oroño diseñó una experiencia diferencial para cada paciente.

El programa incluye el acompañamiento integral de una azafata exclusiva desde la primera consulta y durante todo el proceso, servicio de accesibilidad para pacientes del interior, salas de espera y habitaciones exclusivas más un servicio diferencial y seguimiento postoperatorio a cargo de equipos altamente calificados.

Con este lanzamiento, Grupo Oroño reafirma su compromiso con una medicina de excelencia, con foco en el paciente y su seguridad, integrando tecnología de vanguardia, formación continua y un abordaje humanitario centrado en el bienestar.