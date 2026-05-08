Los Pumitas juegan su última chance de coronarse en el Rugby Championship M20

Con la presencia del medioscrum de Jockey Club Rosario, Juan Preumayr y del centro del Club Los Caranchos Benjamín Ordíz, entre los titulares además del pilar de Atlético del Rosario Federico Narváez y el medioscrum de Universitario Ignacio Zabella en el banco de relevos, Los Pumitas, el seleccionado argentino M20 cerrará su participación en el Rugby Championship este sábado 9 de mayo, desde las 9 (hora de Argentina, en vivo por Espn2), ante Australia en Port Elizabeth, Sudáfrica.
Respecto al equipo que venció a Nueva Zelanda la semana pasada, Los Pumitas presentarán tres cambios en el equipo inicial: Benjamín Farias Cerioni por Fabrizio Cebron, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.
En consecuencia formará con Benjamín Farias Cerioni, Manuel Cuneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dande, Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Benjamín Ledesma Arocena; Simón Pfister.
Los suplentes, en tanto, serán Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Toribio Latorre, Franco Marizza, Ignacio Zabella, Ramón Fernández y Manuel Giannantonio.
>>Leer más: Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos
Las chances de ser campeón de Pumitas
Un cambio reglamentario posibilitó a los argentinos a continuar en su carrera al título. Para ello, Los Pumitas deberán que vencer a Australia por un margen considerable, para así obtener el punto bonus ofensivo. Es decir: tienen que ganar y apoyar cuatro tries o más.
Sin embargo, los argentinos no dependen de sí mismos. Para ser campeones, Nueva Zelanda deberá derrotar a Sudáfrica y a la vez, los Junior Springboks no tiene que sumar punto bonus ofensivo (apoyar cuatro tries o más), o punto bonus defensivo (perder por siete puntos o menos).
En caso de que se den estos resultados, habrá un triple empate en la tabla de posiciones entre Los Pumitas, Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 tantos, en donde entrará en juego el criterio de diferencia de puntos, motivo por el cual los argentinos deberán golear a los australianos y esperar resultados. En este momento, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda tienen -19, contra los -3 de los neozelandeses y los +65 de los sudafricanos.