Los Pumitas juegan su última chance de coronarse en el Rugby Championship M20

La selección argentina M20, Los Pumitas enfrenta a Australia en la última fecha del Rugby Champiosnhip de la categoría. Casi imposible, pero puede coronar.

La foto histórica de Los Pumitas, tras la gran victoria sobre Nueva Zelanda que le permite hasta soñar con la Rugby Championship. Ahora cierra con Australia.

Con la presencia del medioscrum de Jockey Club Rosario, Juan Preumayr y del centro del Club Los Caranchos Benjamín Ordíz, entre los titulares además del pilar de Atlético del Rosario Federico Narváez y el medioscrum de Universitario Ignacio Zabella en el banco de relevos, Los Pumitas , el seleccionado argentino M20 cerrará su participación en el Rugby Championship este sábado 9 de mayo, desde las 9 (hora de Argentina, en vivo por Espn2), ante Australia en Port Elizabeth, Sudáfrica.

Respecto al equipo que venció a Nueva Zelanda la semana pasada , Los Pumitas presentarán tres cambios en el equipo inicial: Benjamín Farias Cerioni por Fabrizio Cebron, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.

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Las chances de ser campeón de Pumitas

Un cambio reglamentario posibilitó a los argentinos a continuar en su carrera al título. Para ello, Los Pumitas deberán que vencer a Australia por un margen considerable, para así obtener el punto bonus ofensivo. Es decir: tienen que ganar y apoyar cuatro tries o más.

Sin embargo, los argentinos no dependen de sí mismos. Para ser campeones, Nueva Zelanda deberá derrotar a Sudáfrica y a la vez, los Junior Springboks no tiene que sumar punto bonus ofensivo (apoyar cuatro tries o más), o punto bonus defensivo (perder por siete puntos o menos).

En caso de que se den estos resultados, habrá un triple empate en la tabla de posiciones entre Los Pumitas, Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 tantos, en donde entrará en juego el criterio de diferencia de puntos, motivo por el cual los argentinos deberán golear a los australianos y esperar resultados. En este momento, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda tienen -19, contra los -3 de los neozelandeses y los +65 de los sudafricanos.