La Asociación Empresaria y un reclamo reiterado: "La ciudad no tiene suficientes policías"

" Es la sábana corta -continuó el dirigente empresarial-, cuando reforzamos el centro se complica la periferia y viceversa . No creemos que esto se solucione fácilmente porque el problema es de fondo. Va a llevar tiempo a partir de que alguien se decida a hacer un plan en serio y que no le eche la culpa al que se fue ".

Consultado sobre si la reapertura de La Favorita generó un movimiento positivo en cuánto a la actividad comercial, Diab enfatizó: "Sí, la verdad es que éramos bastante escépticos de que el centro pudiera recuperar la performance que tenía en otras épocas, pero desde la reapertura de La Favorita y una serie de acciones hemos visto que se ha tomado una dinámica muy buena, que se advierte en el gran movimiento de gente, lo que a su vez se traduce en compras".

También Diab brindó su opinión respecto a las medidas del gobierno nacional para combatir la inflación. Analizó: "A veces me pregunto si realmente cuando lanzan las medidas saben el efecto que van a causar o están dentro del parámetro esperado o no entienden cuál es el efecto que va a generar. Porque proponer Precios Justos o Precios Cuidados y por otro lado aumentar el valor de las importaciones, no de alimentos pero sí de productos necesarios para procesarlos, no tiene lógica. Y además está la expectativa del valor dólar. Es decir, no hay forma de que las cosas no aumenten con las medidas que toman".