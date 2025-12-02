Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del reconocido escritor rosarino

Este jueves en la sede de la editorial (Urquiza 2050) se llevará adelante una celebración en honor a uno de los exponentes culturales más importantes de la ciudad

La UNR Editora celebra este jueves los 100 años del nacimiento de Jorge Riestra , uno de los grandes escritores de Rosario. La cita es en la editorial ubicada en Urquiza 2050 desde las 18 hasta las 21. El evento contará con la participación de Beatriz Vignoli, Sebastián y Gabriel Riestra y Atilio Basaldella.

“Invitamos a la gente a leer Jorge. El jueves haremos una especie de tertulia y nuestro objetivo es que su obra llegue a la comunidad ”, expresó el director de UNR Editora, Nicolás Manzi, en diálogo con La Capital.

Lo cierto es que será todo un festejo : habrá una muestra de fotos, una proyección de imágenes, un escenario, la máquina de escribir del escritor y, por supuesto, sus libros. Pero también el evento contará con un cierre musical a cargo de Leonel Capitano y hasta una torta para coronar la celebración. “La idea era hacer una fiesta propiamente dicha pero también abierta a toda la comunidad”.

En 2015, Jorge Riestra cedió a UNR Editora los derechos de toda su obra, que hoy reúne su bibliografía completa, preservando y proyectando su legado. “Nosotros empezamos a trabajar cuando Jorge todavía vivía. En 2014 arrancamos las conversaciones y un año después se hizo la cesión de derechos. Los libros de literatura de él los editamos todos: empezamos con El espantapájaros y Salón de billares. Quedaron en el tintero algunas obras inéditas, una serie de cuentos que publicó en el diario La Capital”, señala Manzi.

Poco tiempo después de la reedición de sus primeros libros, Jorge Riestra falleció. UNR Editora siguió trabajando, ya sin su presencia, pero con el apoyo de Gabriel y Sebastián, hijos de Jorge. Actualmente la editorial cuenta con nueve títulos de su autoría: El espantapájaros (1950), Salón de billares (1960), El taco de ébano (1962), La ciudad de la torre Eiffel (1963), Principio y fin (1966), El Opus (1968), A vuelo de pájaro (1972), La historia del caballo de Oros (1992) y Ciudad y memoria.

>>Leer más: Susana Rosano presenta "Nunca llegarás a viejo", dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

Escritor y protagonista de la cultura rosarina

“Jorge Riestra fue una figura muy importante para Rosario, es un indiscutido. Es el único rosarino que tiene el Premio Nacional de Literatura. Jorge es nuestro Nobel”, sentencia Manzi.

Riestra además de ser escritor fue un exponente del mundo cultural local desempeñándose como docente en el Superior de Comercio y en el Politécnico. Además, trabajó como corrector en la editorial Biblioteca de la Vigil. Fue el primer director del Centro Cultural Bernardino Rivadavia (hoy Fontanarrosa) tras la dictadura militar finalizada en 1983.

“No sólo fue un escritor reconocido, leído en distintas partes del país y editado en Buenos Aires. Además era muy conocido porque frecuentaba los lugares de sociabilidad: los bares, billares, teatros, escenarios. Él estaba donde la gente se encontraba”.

"En el marco de los 100 años de su nacimiento, esto es una invitación a la lectura, a prestar atención. Y no sólo a Jorge Riestra, sino a todos los personajes de la cultura rosarina que no tuvieron la fama de la frivolidad, no buscaron esa fama sencilla, sino que optaron por una obra artística, cultural, que pasa por otro lado. Queremos poner en valor una obra artística que tiene un significado cultural para la ciudad"

En este sentido, Manzi señaló que la obra de Jorge fue una excusa para inaugurar la colección Confingere, dedicada a publicar lo que actualmente se escribe en la ciudad, pero también con la tarea de recuperar las voces de los precursores que construyeron el camino. "Estamos contentos porque hay mas de 40 libros publicados y estamos preparando siete títulos para el año que viene. Jorge es la excusa para poner en valor la literatura de Rosario.

El trabajo de escribir

"Nunca conocí a nadie que aplicara tanto rigor a la tarea de escribir como mi padre. Un rigor insoportable, casi inhumano. Él sabía que para encontrar hay que buscar sin descanso. Y no descansaba", escribe su hijo Sebastián Riestra en su último libro "La ciudad de los amores perdidos".

Es que Jorge Riestra fue un trabajador de la escritura. "En los años de la dictadura mi padre se levantaba a las cinco de la mañana a escribir", describe su hijo en su relato Ante la ventana. "Cuando lo recuerdo, mi padre está allí: frente a la máquina de escribir, delante de la ventana".

Sobre el autor

Jorge Riestra nació en Rosario el 4 de diciembre de 1925. Se inició como escritor a los 13 años y publicó su primera obra, El espantapájaros, en 1950. Fue reconocido con el premio Carlos Alberto Leumann por su novela Salón de billares, en 1963.

Fue docente en el Superior de Comercio y en el Politécnico. Trabajó como corrector en la editorial Biblioteca de la Vigil. Fue el primer director del Centro Cultural Bernardino Rivadavia (hoy Cultural Fontanarrosa).

Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1988, por su novela El opus, y el Premio a la trayectoria literaria otorgado por el Fondo Nacional de las Artes en 2002.

Murió a los 90 años, el 3 de febrero de 2016.