Inauguraron la ampliación del edificio del Polo Educativo UNR de Puerto San Martín

El acto fue presidido por el intendente, Carlos De Grandis y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci

De Grandis destacó el esfuerzo que hace el municipio para mejorar la infraestructura escolar y volvió a pedir carreras universitarias para la ciudad.

Durante la mañana del viernes 28 de noviembre se realizó el acto de inauguración de la ampliación del edificio del Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Puerto General San Martín. La ceremonia fue presidida por el jefe municipal, Carlos De Grandis y el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Autoridades nacionales, provinciales, locales, del ámbito educativo, sindical y empresarial se dieron cita el vienes último en el edificio de la Escuela Secundaria dependiente de la UNR para dejar inaugurada la ampliación de la segunda etapa.

La mencionada etapa consta de dos partes. Esta primera parte incluye un sector administrativo, sala de reuniones con dos oficinas privadas, una sala de tableros eléctricos, seis aulas, corredores y una entrada desde el exterior . La misma respeta los mismos lineamientos arquitectónicos de la primera etapa que ya se encuentra en funcionamiento.

Los primeros alumnos cursaron el primer y segundo año de las carreras del Polo Educativo en aulas del Centro Cultural Municipal “Batalla Punta Quebracho” y el 13 de marzo de 2023, para garantizar las mejores condiciones en el proceso de enseñanza, se inauguró el edificio propio del Polo Educativo UNR PGSM, construido con recursos municipales.

Esa primera edificación contó con 13 aulas y un predio que de 15 hectáreas, estratégicamente ubicado para el acceso de estudiantes de la región. Tiene acceso por autopista Rosario-Santa Fe, por ruta nacional N° 11 y por ex ruta provincial N° 18 hoy avenida Córdoba.

La oportunidad fue propicia para destacar la función desempeñada por el director mandato cumplido Edgardo Tissera y la jefa del Departamento de Matemática Silvina Yazón, que cesaron en su actividad profesional.

"La educación nos hace libres”

Franco Bartolacci aseguró “a pesar de la situación de desfinanciamiento universitario, este proyecto no paró”, y agregó: “Lo hacemos porque creemos que la educación nos hace libres. Esto se puede hacer por el compromiso y la gestión del gobierno de Carlos De Grandis que hace que las cosas sucedan".

Mencionó que "estamos sosteniendo todo en situaciones muy complejas, para fortalecer el sistema universitario de excelencia y que siga siendo la principal herramienta de movilidad social ascendente”.

PGsM-polounr1

Más de 500 alumnos en Puerto San Martín

Antes del corte de cintas De Grandis comentó “hoy concurren al Polo más de 500 alumnos de la ciudad y la región, que cursan de primero a quinto año, y vuelvo a pedir públicamente por carreras universitarias, que podrían cursarse en estas instalaciones en contraturno y, si fuera necesario, ampliaríamos el edificio construyendo un primer piso en este edificio. Y aseguró “lo vuelvo a pedir para que los jóvenes puedan pensar en estudiar y capacitarse más, asegurando para todos un futuro mejor”.

Finalmente el intendente destacó que "como sucede cada año, en el marco de las celebraciones del aniversario de la ciudad quedó inaugurada otra obra pública, patrimonio de todos, con un claro mensaje del compromiso de esta gestión de gobierno que destina recursos millonarios a la educación".

>>Leer más: Puerto San Martín celebró 136 años de historia y desarrollo productivo