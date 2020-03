"Vamos a actuar con firmeza, sin esquivar ninguna medida de las que sean necesarias para reducir los niveles de impacto de esta pandemia de coronavirus en Rosario", afirmó hoy el intendente Pablo Javkin, al anunciar una batería de medidas muy estrictas en prevención de esa enfermedad que en Argentina presenta hasta el momento 31 casos.

El mandatario rosarino sostuvo que más allá de las medidas de prevención, que fueron adelantadas hoy por LaCapital, la Municipalidad seguirá los protocolos de actuación que estableció el Ministerio de Salud de la Nación. "Eso requiere una atención de todos los niveles del estado. El tiempo y los alcances de la medidas van a estar determinados por lo que establezcan esos protocolos, teniendo algo en claro que asumimos esto con mucha responsabilidad. No vamos a esquivar ninguna medida que tenga que ver con reducir los niveles de impacto de esta pandemia en nuestra ciudad, cuidando de la mejor manera a los rosarinas y rosarinos", remarcó.

Javkin remarcó que las restricciones regirán al menos por 30 días. Entre los puntos que mencionó el mandatario que comenzarán a aplicarse hoy mismo, a través de un decreto, figura una reducción del factor ocupacional de los lugares públicos al 50 por ciento.

Además, decidió suspender las actividades en museos y otros espacios culturales que dependen de la municipalidad y dispuso que los eventos deportivos se realizan a “puertas cerrradas”.

Junto al secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, Javkin presentó las medidas que comenzarán a regir a partir de hoy en adhesión a lo dispuesto desde los gobiernos nacional y provincial

"Tenemos que tener mucha precaución con la información pública. Cuánto más claridad tengamos, vamos a mejorar las condiciones de prevención de este problema. Esta es una situación en la que tenemos que poner el mayor de los cuidados, trabajar con mucha responsabilidad. Es un caso que no se puede subestimar, pero tampoco entrar en pánico. Es fundamental seguir con los protocolos", dijo el intendente al iniciar la explicación.

Los principales conceptos de Jakin y las medidas que ya comienzan a regir:

Javkin anunció la conformación de un Consejo de Gestión de Riesgo, presidido por el propio intendente e integrado por varios secretarios municipales y concejales. "Será el órgano central en materia de emergencia. Funcionará en forma permanente", agregó.

"Vamos a disponer con carácter preventivo la suspensión de los eventos con concurrencia masiva de público, en lugares abiertos o cerrados, sean organizados o no por la Municipalidad. Se suspenden esos eventos", precisó Javkin.

"Se cerrarán museos y lugares de actividades recreativas dependientes del municipio. Esto será a partir de ahora en lugares cerrados".

"Se restringirá el factor ocupacional en un 50 por ciento. El factor ocupacional es una medida técnica que establece cuánta gente puede concurrir a los lugares. Se reducirá al 50 por ciento el factor ocupacional"

"Estableceremos un máximo de 200 personas para actividades religiosas, en sala de teatros, cines, casino, centro culturales de gestión privada y en todo tipo de establecimiento donde se realicen convenciones y congresos. Toda la recomendación es el distanciamiento. Nos parece prudente adoptar una medida que tiene que ver con restringir la cantidad".

"Quedan suspendidas todas las actividades de los rubros como confiterías bailables, discotecas y cantinas. Es un tipo de actividad que no permite el distanciamiento y resolvimos cancelar esa actividad".

"Todos los eventos deportivos de concurrencia masiva se realizarán sin concurrencia de público. Quiero agradecer a todas las asociaciones deportivas que ayer suspendieron muchas de sus actividades por el plazo de 14 días. Sin dudas contribuyen a estas medidas de prevención general".

"Es obligatoria la denuncia de presencia de síntomas de coronavirus. Le pedimos a la gente que concurra a los establecimientos de salud tanto públicos como privados. Deben utilizarse todos los canales de comunicación ante la presencia de síntomas".

"Les pedimos a todos los que puedan, abstenerse de realizar trámites en dependencias municipales. Sólo deben hacerlo quienes tengan un plazo si es que no hay una alternativa on line para hacerlo. Probablemente implementemos una reducción de turnos. Por este tiempo es importante no hacer trámites en forma presencial que no sean imprescindibles".

"Queremos invitar a las entidades científicas, sindicales, académicas, religiosas, empresariales y demás representantes de la sociedad civil a cooperar en la implementación de estas medidas, a que suspendan eventos que generen conglomerados de personas, para ser coherentes con las actividades y las restricciones que establece el propio municipio".

"Vamos a ejercer el poder de policía. Hay lugares donde pedimos a estas entidades que tomen una decisión consecuente en este sentido".