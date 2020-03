En consonancia con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado ayer por el presidente Alberto Fernández, que declara la emergencia sanitaria nacional por la presencia del coronavirus, la ciudad y la provincia suspendieron todas las actividades masivas en espacios abiertos y cerrados por los próximos 30 días.

El intendente Pablo Javkin trabajaba anoche para firmar un decreto similar al de Presidencia de la Nación, que dará a conocer hoy, donde se explicitarán las medidas que se tomarán en la ciudad respecto a la prevención del coronavirus.

El DNU rubricado ayer (ver página 20) ofrece 16 recomendaciones y acciones preventivas que deberán aplicarse en todo el país.

Si bien las medidas van cambiando minuto a minuto por la expansión del virus, el artículo 18 del DNU indica que se puede disponer "el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones".

A raíz de esta indicación, el Ministerio de Salud de la provincia y la Municipalidad determinaron suspender los eventos deportivos y de esparcimiento, las concentraciones masivas y toda reunión que congregue a más de 200 personas.

Por eso, en Rosario y en toda la provincia, se suspendieron las actividades como el recital de Fito Páez, que estaba previsto para hoy en el Hipódromo Independencia (ver página 25).

Tampoco abrirán los espacios públicos como La Granja de la Infancia, La Isla de los Inventos y La Ciudad de los Niños. Lo mismo sucederá con el Acuario y las salas culturales dependientes de la provincia. También se sumó a la medida la Biblioteca Argentina, que no atenderá al público hasta "próximo aviso".

Por el momento, seguirán abiertos los cines y los teatros con capacidad no mayor a 200 personas, además de los restaurantes, bares y parrillas. En cambio, no abrirán los boliches o locales donde ingresen muchas personas y no puedan guardar distancia.

Por su parte, el complejo City Center informó ayer que suspendió todos los shows programados en el complejo.

Asimismo, la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) levantó el acto "Abrazados por la paz" que se iba a realizar ayer en la Sede de Gobierno (Maipú 1065), con la participación del rector de la UNR, Franco Bartolacci, y el intendente Pablo Javkin. El fin era lanzar una convocatoria amplia destinada a toda la comunidad para trabajar juntos por la paz social.

Aislamiento

El DNU también indica que deberán permanecer aislados durante 14 días los casos sospechosos: personas que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tengan historial de viaje a "zonas afectadas" o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de Covid-19.

Lo mismo se aplicará a quienes posean confirmación médica de haber contraído el virus y a los que estuvieron en contacto con estas personas. Y a todos aquellos viajeros que lleguen al país habiendo transitado por zonas afectadas (países donde circula el virus).

Asimismo, recomendaron a los mayores de 65 años aislamiento social y evitar visitas de personas que presenten algún síntoma.

En las instituciones que alojan adultos mayores se indica no recibir visitas de personas que presenten cuadros febriles o respiratorios o asintomáticos que hayan viajado en los últimos 14 días a las áreas de transmisión.

El Ministerio de Salud de la provincia estableció postas sanitarias con un sistema de vigilancia extrema en los puntos de ingreso aeroportuario en las terminales de Rosario y Santa Fe y en los ingresos portuarios de Puerto General San Martín, San Lorenzo, Timbúes y General Lagos.

Por otra parte, el gobernador Omar Perotti firmó ayer el decreto Nº 0202/20 por el cual se otorga licencia excepcional de 14 días a los trabajadores de la administración pública que hayan viajado recientemente al extranjero, en sintonía con lo aconsejado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Lo mismo efectivizó el intendente Javkin, cuando rubricó ayer el decreto 0321/20, que establece que todos los empleados de la administración local que viajaron a países con circulación viral deberán tomar licencia obligatoria y remunerada por el lapso de 14 días.

La medida abarca a quienes se desempeñan en la administración local en áreas central, descentralizadas, entes autárquicos y empresas del Estado, que hayan ingresado de países con alta circulación viral, para que en forma voluntaria permanezcan en sus hogares.