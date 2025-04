Javkin sobre Malvinas: "Argentina no puede aceptar la posición diplomática del país invasor"

“Pero el homenaje también tiene que ser la persistencia en el reclamo de soberanía, porque Malvinas no es solo el homenaje a nuestros ex combatientes, es recalcar todo el tiempo que Argentina tiene un pedazo de territorio sobre el que no ejerce su soberanía porque nos fue arrebatada”, afirmó, y agregó: “Quiero decir hoy especialmente, por cosas que escuchamos esta mañana: no hay pueblo malvinense, hay pueblo implantado por un invasor que violentó la soberanía de Malvinas, y que implantó ahí población, invasor que quiere diplomáticamente plantear todo el tiempo que esto se tiene que resolver por el voto o la autodeterminación de quienes allí viven, pero los que allí viven no nacieron en Malvinas, fueron llevados a Malvinas después de la ocupación”.

>> Leer más: Excombatientes de Malvinas: "Un día no vamos a estar más y la llama de la memoria tiene que continuar"

"Malvinas es un territorio soberano"

“Jamás la Argentina puede aceptar la posición diplomática del país que la invadió. Jamás podemos aceptar que Malvinas se dirima por el voto de la población que metieron allí. Malvinas no depende de la elección de nadie, Malvinas es un territorio soberano, reconocido a lo largo de la historia, y lo que la Argentina debe hacer en forma pacífica y persistente es seguir reclamando soberanía, jamás aceptar la posición diplomática británica, jamás aceptar que esto se defina por la supuesta autodeterminación de quienes están viviendo hoy allí”, sostuvo el titular del Ejecutivo local.

Y reforzó: “Los que viven allí están viviendo en territorio argentino, y las Malvinas, independientemente de lo que opinen quienes la ocuparon, y sobre todo quienes la reocuparon después de la guerra, quienes la reocuparon en el lugar donde están enterrados nuestros héroes, ellos no van a determinar la soberanía argentina”.

>> Leer más: Pullaro quiere que la nueva Constitución refleje "la lucha y reivindicación de la soberanía de Malvinas"

Para cerrar su alocución, Javkin sostuvo: “Quiero decirlo hoy porque creo que cuando las máximas autoridades de la Argentina erran en la posición diplomática o reconocen la posición británica, si queremos ser consistentes con nuestros soldados, queremos homenajear a los héroes, queremos hablarle a los chicos de Malvinas, tenemos que decir con firmeza que las Malvinas son y serán argentinas, y que las vamos a recuperar por vía democrática, persistiendo en el reclamo”.

javkin malvinas 2.png

Estuvieron presentes en la ocasión la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el senador provincial Ciro Seisas, la secretaria de Cercanía y Convivencia, Carolina Labayru, a la par de otros funcionarios municipales, familiares y ex combatientes de Malvinas, integrantes de las fuerzas vivas y vecinas y vecinos de la ciudad.