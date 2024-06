Javkin en la presentación del balance del Plan Bandera: "Acá no se perdió ninguna guerra"

Durante el acto desarrollado en el destacamento móvil de Gendarmería, ubicado en la intersección de las calles San Martín y Virasoro, Javkin agradeció a los equipos de trabajo y a las fuerzas federales y aclaró que el objetivo no es “plantear metas alcanzadas, sino contar algo que es clave: acá no se perdió ninguna guerra”. En ese sentido, el intendente destacó: “Acá el Estado no tiene que resignarse ni a negociar ni a retirarse frente a las bandas criminales que le cambian la vida cotidiana a nuestra gente para mal”.