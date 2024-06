Bajaron los homicidios en la provincia en lo que va de 2024

El gobierno santafesino emitió un informe en el que resaltó la disminución interanual de los homicidios dolosos en lo que va de 2024 no solo en Rosario sino en toda la provincia. De este modo puede verse que en Rosario se cometieron hasta el 8 de junio 52 homicidios este año, casi una tercera parte de los 139 registrados en igual período de 2023 . En todo el territorio santafesino, en tanto, este año se perpetraron 94 asesinatos , menos de la mitad de los 199 que se habían cometido en ese período del año pasado .

En ese contexto, desde la administración de Maximiliano Pullaro destacaron que la cifra registrada hasta el 8 de junio es la más baja de los últimos once años. En tal sentido se presentó un informe conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que elabora las estadísticas a través de la Dirección de Política Criminal y compara los datos por año, por mes y por departamento.

>>Leer más: Homicidios en Rosario en 2023: se registran menos hechos pero también más violencia

Al respecto, desde el Ejecutivo santafesino prometen “revisar semanalmente este reporte, que se actualizará en función a los avances de las investigaciones, los aportes de nuevas fuentes y a los procesos de triangulación de la información utilizados regularmente”. Los datos, indicaron, surge “de la combinación de fuentes judiciales y policiales, más concretamente del trabajo articulado que se realiza con las divisiones de Informaciones de las 19 unidades regionales y la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía General, MPA, lo que ha permitido consolidar una base donde se encuentran debidamente registrados los homicidios ocurridos en el territorio provincial desde enero del 2014 a la actualidad”.

imagen.jpg

Precisamente 2014 fue el año en el que más homicidios se cometieron en la provincia de Santa Fe: 463. En ese sentido el informe muestra que ese año, al 8 de junio se habían registrado 218 asesinatos. Esas cifras en el territorio provincial fueron disminuyendo por debajo de los 400 en los años siguientes alcanzando un mínimo de 306 en 2017, año en el que al 8 de junio se habían perpetrado 138 homicidios.

La barrera de los 400 solo volvió a ser superada en 2022 —año en el que se registró la mayor cantidad de asesinatos en el departamento Rosario— con 406 hechos, de los cuales 178 ocurrieron antes del 8 de junio.

>>Leer más: Qué hay detrás de la baja de homicidios y balaceras en una ciudad aturdida

En cuanto a Rosario, en lo que va del mes de junio no se registraron hechos hasta el momento. El último homicidio cometido en Rosario fue el de Nicolás Rodríguez, asesinado luego de una discusión en una parrilla de la zona oeste de la ciudad. Pero no sólo en esta ciudad hubo una disminución de los crímenes, sino también en el departamento La Capital que incluye la ciudad de Santa Fe. Allí la baja interanual no fue tan pronunciada pero también habla de cifras que bajan: los 19 hechos registrados allí hasta el 8 de junio son casi dos tercios de los 32 cometidos en ese lapso del año pasado.