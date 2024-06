Bullrich defendió el Plan Bandera: "Los Alvarado, los Cantero y los Mansilla se quedaron sin poder"

Bullrich y el control de las cárceles

Uno de los tramos más importantes de su discurso fue cuando pormenorizó el trabajo que se realizó en las cárceles que, según dijo, estaban controladas por los jefes narcos. "Los Alvarado, los Cantero, los Mansilla se quedaron sin poder. No hablan más por teléfono, no tienen más visitas, están adentros de sus celdas y no tienen ninguna posibilidad de transmitir órdenes desde las cárceles y no pueden usar el dinero sucio de sus homicidios, de sus balaceras y de su tráfico de armas", disparó Bullrich.

pullaro bullrich y javkin.png Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Al respecto, la ministra sostuvo que "lajusticia los está acompañando" ya que "les metieron todo tipo de amparos y los ganaron uno tras otro". "Querían que los penitenciaros no tuvieran la máscara para después poder ir a sus casas, ganamos el amparo. Querían poder habalr con cualquier miembro de su familia, llegaron a querer decir que querían casarse con personas de otro género para gantizarse visitas, ganamos todos esos amparos", recordó.

Sobre los resultados del Plan Bandera, la ministra indicó que "no son producto de la nada sino de un conjunto de acciones determinadas, decididas y llevadas adelante a pesar de haber tenido en medio de la operación que comenzamos hace seis una crisis que nos puso en jaque, es decir los cuatro asesinos a mansalva". Remarcó: "Hoy podemos decir que los números nos favorecen enormemente".

Todos invitados al Día de la Bandera

Por último, Bullrich invitó a los argentinos a que "vengan todos el 20 de junio a festejar el Día de la Bandera". Fundamentó: "Podemos decirles que vuelvan a Rosario porque hoy está custodiada por gobiernos responsables, por fuerzas que saben qué hacer y con una ciudadanía que empieza a retomar la esperanza y la fe", señaló la ministra.

La invitación formal para que Milei visite la ciudad en su fecha más emblemática ya fue cursada a través de los canales protocolares, pero el municipio aún no recibió confirmación ni por parte del primer mandatario ni de ningún representante del Poder Ejecutivo Nacional. En su discurso, la ministra de Seguridad aseguró que "probablemente", venga.

La Municipalidad de Rosario anticipó que, en torno del tradicional acto oficial y fiesta popular del 20 de junio, se sucederán -tanto en los días previos como posteriores- múltiples actividades culturales, gastronómicas, recreativas y deportivas para locales y visitantes. La celebración durará todo el mes. De hecho, en ese marco, vuelve este sábado la Noche de las Peatonales, luego de la última realizada hace seis meses, en diciembre.

scaglia bullrich y pullaro.png

Baja de homicidios en 2024

El gobierno santafesino emitió esta semana un informe en el que resaltó la disminución interanual de los homicidios dolosos en lo que va de 2024 no solo en Rosario sino en toda la provincia. De este modo puede verse que en Rosario se cometieron hasta el 8 de junio 52 homicidios este año, casi una tercera parte de los 139 registrados en igual período de 2023. En todo el territorio santafesino, en tanto, este año se perpetraron 94 asesinatos, menos de la mitad de los 199 que se habían cometido en ese período del año pasado.

En ese contexto, desde la administración provincial destacaron que la cifra registrada hasta el 8 de junio es la más baja de los últimos once años. En tal sentido se presentó un informe conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que elabora las estadísticas a través de la Dirección de Política Criminal y compara los datos por año, por mes y por departamento.

El informe propone un registro diario de los homicidios “con el propósito de demostrar la evolución diaria que estos delitos tienen dentro de la provincia de Santa Fe en general y en los departamentos La Capital y Rosario en particular”.