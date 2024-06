Nocturnidad: Javkin aseguró que la nueva ordenanza regula más que la actividad nocturna

Con críticas a la vieja ordenanza sancionada en 1998 y que regulaba la actividad de la noche rosarina en beneficio del sector bolichero , el intendente Pablo Javkin defendió este martes el proyecto de ordenanza sobre nocturnidad ingresado al Concejo Municipal y que será tratado en poco tiempo más. En ese contexto, aclaró que más allá del nombre " no es una ordenanza para la noche. Es una ordenanza que regula los espectáculos y la actividad pública de diversión en la ciudad, que no es siempre de noche ".

La iniciativa termina con la grieta del "se baila o no se baila" para dar lugar a licencias de difusión musical . Incluso, se permitirán las eventuales y aquellas con uso de gastronomía en forma complementaria. De esta forma, se busca darle un giro y una actualización a la noche local , en un contexto donde a lo largo de este año ya se desarticularon más de seis fiestas clandestinas en el área metropolitana. La iniciativa busca facilitar las habilitaciones y promover la radicación de inversiones de cara a una nueva nocturnidad .

En ese contexto, el intendente aclaró en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , que la normativa " no es una ordenanza para la noche. Es una ordenanza que regula los espectáculos y la actividad pública de diversión en la ciudad, que no es siempre de noche ".

>> Leer más: Nocturnidad: los bares que quieran ser boliches deberá hacer una inversión millonaria

El titular del Palacio de los Leones hizo frente a presuntos cuestionamientos de sectores de vecinos de algunas de las zonas involucradas en el nuevo proyecto de ordenanza y comentó: "Me gustaría que (los vecinos) lean más los textos. Nunca en la normativa de esta ciudad los vecinos tuvieron tanta participación en los procesos de habilitación de un lugar. Es el viejo dilema, se quejan de que algo no funciona pero cuando se propone cambiarlo dicen que hay dejarlo como está. Si las cosas las dejamos como están no mejoran".

nocturnidad.jpg El Concejo abrió hace un mes el debate sobre cambios en la ordenanza que reglamente la nocturnidad y continuará el año próximo.

El intendente cuestionó las "viejas normativas" de la ciudad "algunas de las cuáles tienen 30, 40 o hasta 60 años. Hay que cambiarlas porque Rosario cambió. Y me gustaría que cuando esté a disposición el despacho final lo lean con inquietud, particularmente los vecinos, porque hay un montón de situaciones que hoy no están contempladas y que a partir de esta normativa se van a empezar a contemplar".

En ese sentido, Javkin resaltó una vez más que "Rosario no va a regular la noche, va a regular los espacios, la diversión pública, los ámbitos donde la gente participa y disfruta del esparcimiento, que no es solo de noche, que incluye la normativa". Y, como un viaje relámpago al pasado, cuestionó la la ordenanza que reglamentó la noche rosarina sancionada en 1998: "Todos saben en Rosario cómo se generó esa ordenanza en 1998. Es una trampa vieja".

>> Leer más: Nueva nocturnidad: ahora el foco estará puesto en la insonorización y la seguridad

Consultado sobre cuál era esa "trampa" a la que haca referencia, el titular del ejecutivo municipal recordó: "Es que era una ordenanza de boliches, no de espectáculos públicos. Después se le fueron agregando rubros. Y ahora los chicos cambiaron su forma de divertirse. Lo importante es cómo se va a convivir con el vecino. En su momento se usaron y se forzaron rubros, como boliches que figuraban como peñas o cantinas. Bueno lo vamos a cambiar".

Cerrando su exposición, el intendente dijo no tener pruebas que con la implementación de aquella norma "se hayan generado ilícitos. Sí sé, y tengo pruebas, de que fue una ordenanza hecha para empujar un sector".