Javkin advierte: "Si hay denuncias contra la fundación de Leda, actuaremos inmediato"

El intendente Pablo Javkin salió este lunes a aclarar el vínculo que el municipio rosarino mantiene con Leda Bergonzi , la mujer a la que se le atribuyen poderes de sanación . Fue luego de que un hombre que fuera el productor artístico de shows musicales de Leda asegurara que la fundación Soplo de Dios Viviente no tiene todos los papeles en regla.

En declaraciones a LT8, el productor Alberto Castillejo, denunció públicamente que la entidad tiene serios problemas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) . En concreto, dijo que Bergonzi cobró 2 millones de pesos por cada show en Mendoza, Chaco y Corrientes y sostuvo que, en el marco de las condiciones contractuales, la mujer le aclaró “que no podía facturar por problemas con la Afip". El hombre dijo tener "todo documentado" .

El mandatario local recordó que el vínculo con la fundacion “se inició por la relación que el municipio tiene con el Arzobispado a partir de un fenómeno religioso que la propia jerarquía religiosa estaba estudiando". Amplió: "Cuando se constituyó la fundación, el vínculo fue contractual. Hay una fundación que solicitó el espacio público, como muchas otras instituciones, y el vínculo es con esa fundación. El inicio se dio a partir de la presentación de una nota y de una coordinación en con el Arzobispado. Desde entonces la relación es con la fundación”, subrayó el intendente.

Leda Bergonzi 2.jpg Miles de fieles coparon este martes las instalaciones de la ex Rural para una nueva reunión espiritual con Leda. Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Javkin aclaró que su intención era “separar lo que es una situación de estudio por parte de las autoridades religiosas de lo que tiene que ser la relación con una fundación. La fundación debe estar a requerimiento de ley. Si tuviésemos alguna denuncia en ese sentido contra esa fundación actuaríamos de inmediato. Paga un canon por soporte de servicio. Los gastos de servicios en 2024 son afrontados en su totalidad por la Fundación”.

El intendente de Rosario señaló que en caso de que haya alguna irregularidad “se actuará como lo haríamos con cualquier entidad que tiene un vínculo institucional y que daja de tener las condiciones institucionales para tenerlo. Estamos obligados a aplicar las normas que la autoridad impositiva establece".

"Los fenómenos religiosos los estudia las autoridades religiosas. Cuando tenemos un fenómeno masivo que junta 40 mil personas en Ricchieri y Catamarca, ¿cuál sería la lógica?¿Mantenerlo en ese lugar y que los vecinos no puedan vivir tranquilos? Cuando hay un fenómeno religioso que moviliza a muchísima gente, la función del municipio es ordenar. No se puede dejar a los vecinos de una zona sin salir tranquilos a las calles durante tanto tiempo. Y creo que eso lo hicimos bien y lo haríamos de nuevo”, destacó.

“Tenemos lugares en la ciudad para que estos fenómenos masivos se den de mejor manera. No es mi rol juzgar el componente religioso de Leda. Mi rol es atender una acción que moviliza a miles de personas en una ciudad. Eso lo resolvimos bien y lo seguiremos haciendo. El otro tema está muy ligado a la fe, a la autoridad religiosa y no es competencia mía analizar. Cuanto tenemos eventos masivos buscamos ordenar para que la vida de los vecinos no se altere”, planteó.

Finalmente, el mandatario destacó que “mucha gente utiliza la Rural. Particularmente teníamos un acuerdo por tres meses, llegamos a agosto y habrá que ver cómo se hace en el futuro. Vamos a tratar de que la vida de los vecinos y de los que asisten a las reuniones puedan pasarlo bien. Hay gente que tiene dificultades de salud, de movilidad, que no pueden quedar en la calle. Hay que pensar en esa gente también. Hay que ser equilibrado en eso. Las coberturas varían y parece que la responsabilidad es pública. Mi responsabilidad es cuidar a la gente y lo voy a hacer”.