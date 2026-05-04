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El Monumento a la Bandera reencendió su llama votiva en su etapa final hacia el 20 de Junio

Con el traspaso de la rehabilitación en manos de la provincia, las tareas avanzan hacia su finalización. Ajustan detalles en la Sala de las Banderas

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

4 de mayo 2026 · 06:10hs
Volvió el fuego al propileo del Monumento a la Bandera. 

Volvió el fuego al propileo del Monumento a la Bandera. 

Con el reencendido de la llama votiva en el propileo, el Monumento a la Bandera ingresa en su fase decisoria de rehabilitación tras idas y vueltas, décadas de promesas incumplidas. Ahora, con el traspaso de la obra en manos de la provincia empezaron los detalles finales: el repintado en Sala de las Banderas, la colocación de las cañerías para habilitar la fuente en la proa y la continuidad en la restauración de las piezas de bronce y toques en la cima de la torre principal. Todo hace suponer que el próximo 20 de Junio será distinto a los años anteriores, con el emblema de la ciudad embellecido tras más una década de amagues.

En un contexto aún inflacionario, con precios que empujan los costos, la obra pública en la ciudad busca concretar proyectos en el marco del proceso de reconversión de espacios y sitios históricos que quedaron bajo al paraguas del Tricentenario. Algunas ya están finalizadas, otras en marcha, y este año algunas iniciativas quedarán habilitadas. Y también las hay que quedaron en el listado del Acuerdo Rosario y priorizadas con el financiamiento del gobierno santafesino y el aporte del municipio.

>>Leer más: Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

En el caso del Monumento, ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades que diversos gobiernos nacionales de la última década prometieron rehabilitarlo integralmente. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

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Fuego en la llama votiva

Ahora, empiezan a surgir señales de su etapa final. Una de ellas es el reencendido de la llama votiva en el propileo. Un fuego eterno, incandescente que rinde tributo a los héroes de la independencia argentina, lugar de reunión de actos patrios y bajo su superficie descansa para siempre el soldado desconocido que combatió en la batalla de San Lorenzo junto a San Martín.

La llama se había encendido en marzo de 2025, luego de que quedase extinguida en 2023. Durante estos dos últimos años, la actual contratista Dyscon había atravesado incumplimientos del gobierno nacional. Frenó y reactivó las tareas hasta que se acordó normalizar los pagos y terminar su puesta a punto. En la actualidad, se están realizando tareas de pintura en la Sala de las Banderas (aún resta colocar las luminarias), y el lunes que viene se comenzará con la colocación de la cañería de la fuente principal en la proa, cuando ya se haya terminado el hormigonado del fondo del piso. Esta semana, en tanto, se comienza con la impermeabilización para terminar propiamente con los elementos de las fuentes que le van a dar agua.

>>Leer más: Monumento a la Bandera: Nación cede la potestad a la provincia y se reactivan las obras

Monumento a la Bandera: solo un 15%

Además, se continúa con los trabajos de restauración de bronce en los distintos lugares. A su vez, en la cima de la torre están casi terminados los trabajos. Según estimaciones de la contratista, a la rehabilitación le resta solo un 15 por ciento de obra.

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La ciudad y los accesos en obras

Entre las novedades, de un punteo de obras que el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, hizo con La Capital, figura la elaboración de proyectos para ampliar las rutas 18 y 14, dos corredores fundamentales con alto tránsito.

En la primera se estableció un cruce con la ruta nacional A012 (carretera que Nación se comprometió públicamente a ceder a la provincia pero que aún no concretó) con doble carril hasta Rosario y colectora hasta Villa Amelia. Ya se licitó el estudio técnico para definir el proyecto ejecutivo. Y en paralelo, se trabaja en la mejora de la 14 en su conexión con la ruta nacional 33, otro ingreso muy utilizado al área metropolitana. Esto incluye doble carril hasta avenida de Las Palmeras. Y lo mismo desde Alvear a Puente Gallego.

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En detalle

En el caso de la ruta provincial 18, se interviene el tramo que conecta con Rosario a través de la avenida Ovidio Lagos. El proyecto incluye la construcción de una rotonda en el cruce con la ruta nacional A012 y la duplicación de calzada desde allí hasta el ingreso a la ciudad, incluyendo los semáforos de Alvear. Además, se prevé la ejecución de una colectora hasta Villa Amelia para mejorar la circulación local y reducir interferencias con el tránsito de paso.

En cuanto a la ruta provincial 14 en su conexión con Rosario y la ruta nacional 33, resulta uno de los corredores más utilizados por su vinculación con localidades como Soldini y Pérez.

Avenida Jorge Newbery 3
El gobierno de Santa Fe confirmó que la remodelación de la avenida Jorge Newbery llegó a un 90 por ciento de ejecución.

El gobierno de Santa Fe confirmó que la remodelación de la avenida Jorge Newbery llegó a un 90 por ciento de ejecución.

Por otro lado, y en el marco del Acuerdo Rosario, está terminada y lista para ser inaugurada avenida Roullión con la duplicación de los carriles y pavimento a nivel definitivo. Y como se mencionó este pasado fin de semana, la etapa II de la avenida de doble vía en Jorge Newbery quedará para el corte de cintas en julio. El mismo avance de obra presenta avenida Ayacucho entre Lamadrid y bulevar Seguí. La intervención incluye nuevos carriles, bicisenda central, luces led, y se constituirá como el principal corredor para llegar al Museo del Deporte y la Villa Olímpica Suramericana.

El sur rosarino tiene un paquete de intervenciones urbanas de trascendencia. El apuntalamiento y refuerzo del puente Molino Blanco está finalizado y se sigue en construcción dos enormes pantallas a 33 metros de profundidad en el lecho del arroyo Saladillo para evitar definitivamente su retroceso aguas arriba con el fin de dejar protegida la conexión vial entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez a través de San Martín y por avenida Circunvalación.

Hospital Regional Rosario Sur

El futuro hospital regional Rosario Sur ya tiene abierta su calle de acceso lateral (Heliotropo entre San Martín y España) en el marco de la reactivación de una obra abandonada, luego vandalizada y finalmente puesta en marcha el año pasado con un plazo de 36 meses para su finalización.

>>Leer más: Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

También dentro de Acuerdo Rosario, se sigue con la reubicación de familias del asentamiento irregular en torno al Complejo Universitario Rosario más conocido como La Siberia. Son más de 300 unidades en distintas etapas, en las que ya se relocalizaron unas 70 familias. Lo más trascendente del proyecto es la concreción de la avenida de la Universidad (en la traza de la ex calle Beruti) es el eje central para mejorar la conectividad entre el bulevar 27 de Febrero y el Parque Urquiza. Toda esta intervención urbana incluye pavimento definitivo, desagües pluviales, iluminación led y mejoras en los espacios públicos, como la puesta en valor de la plaza República de la Sexta.

Pullaro 3er carril autopista
El gobernador Maximiliano Pullaro durante el habilitación del tercer carril en la autopista a Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro durante el habilitación del tercer carril en la autopista a Santa Fe

Tercer carril a Santa Fe

En cuanto al segundo tramo de la ampliación a un tercer carril de la autopista a Santa Fe, Enrico confirmó que se definió la licitación de la que habían participado nueve oferentes. Se trata de una intervención a lo largo de 17,3 kilómetros, desde el acceso San Lorenzo Centro hasta el acceso al Desvío Timbúes, con un presupuesto oficial que supera los 85.000 millones de pesos. La obra quedó en manos de la firma entrerriana Luis Losi SA. En febrero pasado ya se había inaugurado el primer tramo ampliado de 16 kilómetros de extensión entre Rosario y San Lorenzo.

Lo que sigue tironeado es el financiamiento y la continuidad de la planta "espejo" en el Acueducto Gran Rosario, que se comenzó a construir en la planta de Granadero Baigorria pero que está inconclusa a la espera de fondos de Nación. En tanto, el próximo viernes se conocerán más detalles de la planta de ósmosis inversa a concretarse en Funes para ampliar la red de agua potable para esta localidad. También se conocerá el estado de avance del nuevo hospital y la escuela secundaria.

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