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Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

El siniestro se produjo en medio de un alerta meteorológica por tormentas fuertes y provocó pérdidas totales

4 de abril 2026 · 10:04hs
El coche quedó destrozado por el incendio de este sábado.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

El coche quedó destrozado por el incendio de este sábado.

Los Bomberos Voluntarios de Rosario hicieron un operativo de emergencia este sábado debido al incendio de un automóvil. Fuentes oficiales aclararon que ninguna persona sufrió lesiones en este episodio. En tanto, el vehículo quedó destruido bajo la lluvia por el efecto de las llamas.

El procedimiento se llevó a cabo a partir de una denuncia realizada a la madrugada en la zona oeste de la ciudad. Cuando llegaron, los agentes advirtieron que el coche estaba prendido fuego por completo en el medio de la calzada.

La dotación que respondió al pedido de ayuda consiguió neutralizar el peligro pasadas las 2 de la mañana. Según el primer reporte de los voceros del cuerpo, el incendio generalizado provocó pérdidas totales en Cerrito y Lima, a pocas cuadras del bulevar Avellaneda.

Incendio en una casa de Nuevo Alberdi

Varias horas antes del operativo por el auto quemado, los Bomberos Zapadores de Rosario intervinieron este viernes en otro siniestro registrado. El reporte indica que el fuego afectó una vivienda de la zona norte y sus ocupantes resultaron ilesos.

Incendio Cerrito Lima 2

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que el incendio se produjo alrededor de las 16.30 en Somoza al 3100. En el marco de una tarde agobiante, los vecinos utilizaron baldes con agua para evitar que las llamas se propagaran por el inmueble.

>> Leer más: Seguidilla de incendios en las calles: seis vehículos afectados en distintos puntos de la ciudad

De acuerdo a la inspección inicial de los bomberos, el foco ígneo se ubicaba en un dormitorio en el que quedaban algunos elementos incandescentes. Ante esta situación, iniciaron un trabajo que demandó unos 50 minutos hasta que neutralizaron el peligro por completo.

El incendio provocó la pérdida de dos colchones de dos plazas y ropa. Además, las llamas afectaron una estantería de la habitación. Al cabo del procedimiento no había indicios respecto de la probable causa del siniestro.

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