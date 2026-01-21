Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario El fuego se provocó poco antes de las 16.30 en la zona de Juan B. Justo y Génova. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar 21 de enero 2026 · 17:32hs

Bomberos Voluntarios trabajando sobre el incendio en la zona noroeste

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios están combatiendo un incendio de gran magnitud en un depósito en la zona noroeste de Rosario. Según las primeras informaciones, varios vehículos que estaban dentro del lugar afectado sufrieron daños, incluso totales, por la expansión del fuego. El fuego está "circunscripto".

Minutos antes de las 16.30 una dotación de Bomberos Voluntarios llegó al depósito con la unidad de ataque rápido y al ver la magnitud de las llamas solicitó la colaboración al cuartel central. Alrededor de 10 bomberos, distribuidos en la primera unidad y otros dos camiones: uno contra incendios y el cisterna de agua.

Según pudo averiguar La Capital se trata de un depósito de ferrocarril con signos de abandono ubicado a metros de Juan B. Justo y Av. Génova. Aunque el terreno es complejo debido a un terreno intervenido por las vías del ferrocarril, desde Bomberos Voluntarios aseguraron que no impiden " maniobras de estilo ni trabajo específico”.

Bombero voluntario zona noroeste Un grupo del Cuartel 27 de Rosario trabaja dentro del edificio afectado para apagar el fuego en los vehículos, mientras que otros se dedican al “enfriamiento de los durmientes” para que no continue la propagación a otras partes del predio, explicaron.

Bomberos Voluntarios aseguró que el siniestro está “circunscrito”, es decir, que el fuego no se va a propagar, pero aún no está calificado como controlado. Bomberos voluntario zona noroeste dos