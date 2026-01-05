Tras un año agitado, los Bomberos Voluntarios refuerzan la campaña solidaria para importar el hidroelevador

El Cuartel 27 de Rosario realizó unas 900 emergencias durante 2025, un 65% sobre incendios. Esperan poder comprar el hidroelevador en el primer semestre de 2026

Los Bomberos Voluntarios de Rosario asistieron en 900 emergencias en 2025 , un año que quedará marcado como el inicio de la campaña para comprar un hidroelevador de 32 metros de altura . A la espera de aportes nacionales, el Cuartel 27 apuesta por el sprint final para alcanzar los 120 mil dólares que le permita importar la maquinaria de punta.

El balance del año pasado para el Cuartel de Bomberos de Rosario deja cientos de intervenciones, decenas de tareas institucionales y crecimiento para mejorar la capacidad de asistencia. Entre las más importantes es el comienzo de las gestiones para comprar este camión especial que, según las proyecciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario, se conseguirá el dinero para comprarlo dentro del primer semestre y una vez abonado llegará a los 120 días a la ciudad.

A mitad de 2025, Bomberos Voluntarios lanzaron una campaña solidaria para recaudar 120 mil dólares para adquirir un hidroelevador que le permita además de trabajar en altura, llegar a sitios donde las maquinas actuales no llegan. No sólo se trata de una compra para el Cuartel de calle Rioja al 2800, sino también es un elemento clave y único para los sistemas de rescates de Santa Fe.

Los bomberos reactivaron la campaña solidaria para poder llegar al objetivo, que según pudo averiguar La Capital, ya está por encima del 50%. Para colaborar con la compra de este hidroelevador de 32 metros se puede realizar transferencias a la cuenta de Mercado Pago: ABVROSARIO o a Banco Santa Fe: BV.ROSARIO

También en bomberosrosario.com.ar se pueden asociar desde 4 mil pesos por mes.

Un hidroelevador para Rosario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario anunció el inicio del proceso de compra de un camión hidroelevador articulado, lo que significa un salto de calidad en las tareas de este cuerpo de rescate.

En la región existen otros cuarteles de bomberos con vehículos de trabajo en altura, pero la distinción que tiene la máquina que buscan adquirir los voluntarios “es que posibilita el ingreso a lugares que otras no”, señaló Marcos Escajadillo, director de Protección Civil de Santa Fe a La Capital. Esta nueva herramienta será “complementaria” a las existentes en la provincia.

"El hidroelevador está rondando los 135 mil dólares. El cuartel lo ha señado para que no se venda, pero hay que salir a buscar los 120 mil restantes", había dicho en agosto David Sali Royo, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario, a La Red Rosario.

El hidroelevador permitirá trabajos en altura. Con esta adquisición, los bomberos voluntarios podrán alcanzar los 32 metros de altura, además se trata de un medio aéreo de trabajo en altura articulado, es decir, con la flexibilidad necesaria para tomar posiciones privilegiadas para combatir el fuego o rescatar a los rosarinos en situaciones de emergencia.

Los bomberos tuvieron que buscar este tipo de camión en Países Bajos y será un salto de calidad para el cuerpo de Rosario, que hoy cuenta con unidades con 25 años de antigüedad, “lo cual limita el tiempo de respuesta”, lamentó Sali Royo. En una ciudad que crece y crece, más en forma vertical que horizontal, Sali Royo remarcó que esta adquisición “no es para bomberos voluntarios, es para la ciudadanía".

En la actualidad, en caso de una emergencia en altura, los bomberos de Rosario tienen que recurrir a otros cuarteles como los de Villa Gobernador Gálvez, Pavón, Arroyo Seco o Las Parejas. "No pedimos que se atrase el crecimiento de la ciudad, sino establecer los recursos necesarios”, explicó Sali Royo y recordó la ordenanza que indica que las constructoras que superen los metros permitidos de construcción deben abonar un compensatorio a la Municipalidad, que es destinado al Cuartel 27. “ El compensatorio bien utilizado puede ayudar a salvaguardar vidas y bienes, que es nuestra misión", arremetió el bombero.

Casi un millar de intervenciones en 2025

El Cuartel 27 de Bomberos Voluntarios de Rosario realizó 900 emergencias en 2025, 65% de ellas en incendios declarados, un 20% en rescates y accidentes, un 10% en servicios especiales y 5% en materiales peligrosos.

Entre las tareas con mayor repercusión, voluntarios del cuartel rosarino participaron en el combate de incendios forestales en la Isla de los Mástiles y en grandes siniestros en la planta de Renova en Timbúes y Bunge en San Jerónimo Sud. También combatieron el fuego en el Parque Nacional Lanin, organizaron una gran colecta para las inundaciones en Bahía Blanca y participaron de la búsqueda de la pareja de jubilados desaparecida en Chubut.

Durante 2025 gestionaron más de 350 mil dólares en kit de herramientas a batería, equipo de protección para incendios estructurales y elementos para rescate en altura. Ese dinero también sirvió para que por primera vez en la historia del cuartel se adquieran equipos para incendios forestales.

>> Leer más: El Concejo busca el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Además, detallaron que cada unidad cuenta con un sistema de geoposicionamiento y cámaras en todas las unidades. El cuartel de Rioja al 2800 cuenta con dos unidades de ataque rápido, un camión cisterna de 7 mil litros, una unidad de traslado para 14 bomberos y un drone con cámara térmica.

Fuera del cuartel

La conducción del cuartel de Bomberos Voluntarios de Rosario también encaró en 2025 la reparación y puesta en valor de la histórica central en la zona de la Terminal de Ómnibus. También inauguraron un nuevo destacamento en el Club de Velas, en Av. Carlos Colombres 956, de la zona norte de Rosario.

Entre las gestiones administrativas lograron aumentar el subsidio de parte del Concejo Municipal unas siete veces más de lo que recibían en 2024 y presentaron 10 proyectos en el Palacio Vasallo, entre ellos uno para lograr el cuerpo de Bomberos institucional de la Ciudad Autónoma de Rosario.

Una de las últimas gestiones que inició la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario en el Concejo Municipal fue el proyecto que encomienda al municipio la gestión, adquisición y provisión de equipamiento prioritario destinado al cuerpo local de una camioneta pick-up 4x4 o 4x2 con ataque rápido, una camioneta pick-up 4x4 o 4x2 y un autobomba cisterna contra incendios.

También se presentaron en jornadas de entretenimiento, concientización, prevención y capacitación y aumentaron un 40% la capacidad de personal en las guardas activas.

El pedido por un cuerpo mixto

El cuerpo de Bomberos de Rosario se presentó con su proyecto para establecer el servicio oficial de seguridad contra incendios y rescates.

“En la Ciudad Autónoma de Rosario será prestado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario, reconociéndolo como fuerza oficial de la ciudad y bajo un régimen mixto de guardias rentadas y voluntarias, con respaldo institucional y operativo del municipio”, explicó Juan José Roger, integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de Rosario y encargado de exponer en el Concejo Municipal de Rosario.

Los bomberos rosarinos pidieron incorporar a la ciudad autónoma este esquema “reconociendo cuerpos civiles como fuerzas oficiales, cuando cumplan funciones de socorro, prevención y rescate”, señaló el bombero.

El modelo operativo que proponen indica guardias rentadas bajo un régimen de rotación: 24 horas de servicio por 72 horas de descanso. Por otro lado, cinco efectivos rentados en el Cuartel Central. También proponen la creación de destacamentos descentralizados, al menos uno por distrito, con otros cinco efectivos bajo los mismos parámetros mencionados y dejando al municipio la potestad de sumar más personal. “El soporte voluntario siempre va a estar. Todo el personal restante que no se encuentre de guardia, estará en el régimen voluntario con reconocimiento institucional, cobertura y capacitación continua, bajo costo de mano obra operativa y técnica para el Gobierno de la Ciudad Autónoma”, planteó Roger y agregó en otro pasaje de su discurso: “Los destacamentos barriales estarán bajo el mando operativo de los bomberos voluntarios de Rosario, con una única estación de bomberos ubicada en el corredor municipal de Francia y Presidente Perón”. Esta estación ya fue diseñada y presentada ante las autoridades. “Es hora de que lleguemos más rápidos a los barrios”, completó Roger.

Sobre el final de su discurso Roger dejó en claro que la Central de Bomberos Zapadores mantendrá su unidad técnica especializa con funciones de apoyo, asesoramiento y coordinación interjuridiccional con las demás localidades y comparó la propuesta de los Voluntarios con lo ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr un trabajo mancomunado, donde la fuerza del gobierno Provincial sea apoyo a los Voluntarios.