Iapos: los anestesistas confían en llegar a un acuerdo por el cobro de aranceles

Desde la Asociación Rosarina de Anestesia aseguraron que la decisión de cobrar en forma particular "la tomaron los profesionales en forma individual, no la entidad".

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Dimónaco recordó que “esta decisión se tomó a partir de un atraso muy importante en el cobro de los aranceles de febrero". Enfatizó: "Ante esta situación, como institución, somos voceros del problema de los asociados. No fue una decisión colectiva, sino de cada profesional en forma individual. Compartimos la preocupación del ministro por la situación. Y Somos optimistas de que alguna voz autorizada pueda interceder para que se normalice el cobro de las prestaciones”.

Iapos.jpg Iapos enfrenta un conflicto con los anestesistas.

“A partir de abril se inició un reclamo por había muchísimas prestaciones adeudadas desde febrero. No obtuvimos respuestas y en junio informamos que la situación llegaba a ser crítica. Entonces hubo una reunión, pero no hubo respuesta concreta. Todo detonó el 15 julio con casi seis meses de atraso en los aranceles. Después del 15 de julio ingresó un pago parcial con los que se saldaron algunas prestaciones, pero desde mayo en adelante quedan todas las prestaciones sin pagar”, planteó el dirigente.

“No hubo ningún diálogo en el que se proponga normalizar ese problema. La última actualización de aranceles fue en marzo y se pidió abrir una mesa de diálogo para ver si de podía otorgar alguna actualización. Que intervenga una autoridad provincial con capacidad de decisión lo consideramos positivo”, subrayó el titular de entidad que agrupa a los anestesistas.

Aranceles, según complejidad de intervención

Al ser consultado sobre los montos de los aranceles que cobran los anestesistas y que trascendieron en las últimas horas, llegando en algunos casos al millón de pesos, Dimónaco aclaró: “Hay un nomenclador de prácticas en función de las cuales distintos procedimientos pueden tener distintos montos. No es lo mismo una cirugía cardiovascular, un trasplante hepático que una endoscopía o algún procedimiento ambulatorio. Se entiende que los procedimientos más complejos sean más onerosos".

Remarcó: "Lo concreto es que el profesional anestesiólogo no cobraba sus aranceles desde el mes de febrero. Y se debe garantizar el cobro de esas prácticas". El dirigente aclaró que "no es un plus, es el arancel profesional, es la forma que tiene el médico de garantizarse el cobro. Para eso se emite la factura y con esa factura el afiliado puede solicitar el reintegro al Iapos”.

“Siempre que pueda intervenir una voz con autoridad, se pueden generar los espacios de diálogo para solucionar este problema. En la medida en que no hubo diálogo, se llegó a esta situación. Esto no se daba hace más de 15 años. Y reitero que no hay una suspensión en los servicios. Cualquier paciente que tenga que hacerse una intervención de urgencia será atendido y después se verá cómo se cobra, porque el común de los médicos ponen ante todo la vida del paciente, no se comercian tornillos. Pero tampoco debe ser el médico el que financia el sistema”, destacó.