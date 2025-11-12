"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

La nueva jornada se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, en la zona de la Rambla Catalunya (precisamente, en avenida Eudoro Carrasco al 2600), de 8.30 a 12.30. Es necesario inscribirse previamente en el formulario que se encuentra en este enlace.
En este punto de encuentro se realizará la clasificación y análisis de los residuos recolectados y desde allí partirán grupos para recorrer distintas zonas de la costa. Tras la actividad principal, habrá una celebración especial a orillas del río Paraná para festejar el décimo aniversario del movimiento junto a toda la comunidad. Será a partir de las 14 y habrá música en vivo, con la actuación de bandas locales.
La importancia de reducir el consumo de plásticos
Desde la organización, resaltaron que la jornada cuenta con un "doble objetivo": sensibilizar sobre la problemática urgente del uso de los residuos plásticos que contaminan tanto el río Paraná como los humedales, y generar datos sobre qué empaques, botellas o envoltorios son los más encontrados y, por consiguiente, determinar cuáles son las empresas que más afectan los ecosistemas.
"En todas las ediciones, la evidencia ha demostrado que la mayor parte de los residuos son elementos descartables, en especial plásticos de un solo uso. Por ello, el colectivo relanza su consigna histórica «Por una ciudad sin descartables», reclamando la necesidad de hacer cumplir las normativas vigentes y avanzar en políticas más amplias e integrales de reducción de residuos", remarcaron.
Ordenanzas e incumplimientos
Rosario cuenta ya con ordenanzas que prohíben algunos plásticos de un solo uso, como la Nº 10.158, que prohíbe el expendio de sorbetes plásticos de un sólo uso en comercios de Rosario, o la Nº 10.216, que prohíbe el uso de envoltorios plásticos en el empaque de frutas, verduras y hortalizas. De todos modos, desde Más Río Menos Basura señalaron que "se vienen observando numerosos incumplimientos a estas normativas y poco interés en profundizar en esas políticas".
Y agregaron: “En diez años el problema sigue casi igual. De hecho, el año pasado destacó por la gran cantidad de residuos recolectados. Lamentablemente vemos poca reacción por parte de las máximas autoridades, en todos los niveles del Estado, empezando por el local. El modelo de producción y consumo determina qué es lo que encontramos en el río, por lo que es clave avanzar en políticas públicas que prioricen reducir el uso de elementos descartables”.
El colectivo Más Río Menos Basura está integrado por las ONG El Paraná No Se Toca, Greenpeace Rosario, STS Rosario y Taller Ecologista, y por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (Ucel).
Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario
Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei
Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
