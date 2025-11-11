La Capital | Economía | Estados Unidos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

El secretario del Tesoro norteamericano aseguró que tuvo ganancias con la intervención en el mercado cambiario argentino. La operación generó una deuda del Banco Central que ve caer su stock de dólares

11 de noviembre 2025 · 20:27hs
Te lo cobran. Scott Bessent confirmó que EEUU ganó plata con el rescate a Caputo.

Te lo cobran. Scott Bessent confirmó que EEUU "ganó plata" con el "rescate" a Caputo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que activó parte del swap (canje de monedas) con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para cobrarse los dólares con los que intervino en el mercado cambiario local antes de las elecciones. “Ya tuvimos ganancia”, dijo el funcionario al contestar uno de los tantos cuestionamientos que recibió en su país por esa operación.

Distintas consultoras de la city detectaron en los últimos días movimientos extraños en las cuentas del Banco Central. Su lectura llevaba a concluir que las ventas por unos u$s2 mil millones que realizó el Tesoro norteamericano para contener el tipo de cambio durante la corrida preelectoral no fueron una “ayuda” sino una operación financiera que significó tomar nueva deuda externa.

Como en el caso de la desaparición del oro que atesoraba la autoridad monetaria, el equipo económico se hundió en un vergonzoso silencio. Pero Bessent blanqueó la operación . En una entrevista, negó que su intervención en la Argentina fuera un rescate. “En la mayoría de los rescates no ganás dinero. El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, dijo el funcionario, antes de razonar en tono amenazante: “Es mejor ese fortalecimiento económico que hundir botes narco”.

La maniobra

El consultor en finanzas Cristian Buteler explicó que, antes de las elecciones, el Tesoro norteamericano ingresó con dólares al mercado cambiario y los pesos que obtuvo a cambio los colocó en una Letra del BCRA, que rinde intereses. Luego del triunfo electoral, Bessent obtuvo una ganancia cambiaria pero no lo podía retirar directamente sin dejar al gobierno sin reservas. Por ello activó un tramo del swap de monedas que se había anunciado por un monto de u$s20 mil millones.

“Esos dólares provenientes del swap se utilizan para canjear la Letra en manos de Bessent, de modo que al final del día, Bessent hizo su ganancia y el país quedó endeudado por el tramo activado del swap”, amplió Buteler, quien consideró que “la operación es escandalosa porque no hay información oficial al respecto.

Ahora, la city teme que las reservas del BCRA caigan a u$s12.000 millones negativas por la activación del canje de monedas. “Se supone que se usaron u$s2.700 millones para repagarle, entonces, esos dólares no están en las reservas brutas, pero se convirtieron en deuda del Banco Central, por eso restan”, dijo el economista Federico Machado, de Economía Open. Además, agregó, “hubo u$s700 millones que se pagaron al FMI, probablemente con dólares del propio organismo”.

El dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cayó el martes $7,50 hasta los $1.413, en una jornada con menor actividad por el feriado del Día de los Veteranos en EEUU. La brecha con el techo de la banda ($1.501,50) trepó al 6,3 %.

El dólar blue, en cambio, trepó $15 tras haber comenzado la semana con un incremento de $10. Cerró a $1.440 para la venta en las cuevas porteñas y a $1.455.

En la jornada se registró un bajo volumen de operaciones, debido al feriado en EEUU. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Argentina no puede ir a una flotación libre por varios motivos, entre los que destacó que “es un país muy sensible a cualquier shock, externo o interno, económico o político”.

Las acciones de la Bolsa porteña encadenaron nuevas subas y el índice S&P Merval, medido en dólares, volvió a superar los 2.000 puntos. Los bonos soberanos y los CER subieron en una rueda atípica para el mercado por el feriado por el Día de los Veteranos en EEUU.

Noticias relacionadas
Matías Bottoni y su familia en su casa de San Jerónimo Sud

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

cierre del gobierno de eeuu: hay mas de 2.000 vuelos cancelados por dia

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, se reunió con inversores y banqueros en Estados Unidos.

Caputo adelantó posibles modificaciones de las bandas cambiarias

Antes de dejar Estados Unidos, Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios en el Council of the Americas.

Milei cerró la gira en Estados Unidos con una invitación a invertir en la Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Lo último

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Las había filmado en un baño de un departamento con una cámara espía. La Justicia jujeña dictó prisión preventiva para el joven de Coronda
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto
La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Pese a la lluvia, la Fiesta de Colectividades funcionará normalmente este martes
La Ciudad

Pese a la lluvia, la Fiesta de Colectividades funcionará normalmente este martes

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Los empleados de Newells también reclaman el sueldo y no descartaron una medida de fuerza

Los empleados de Newell's también reclaman el sueldo y no descartaron una medida de fuerza

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Policiales
Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

La Ciudad
Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Pese a la lluvia, la Fiesta de Colectividades funcionará normalmente este martes

Pese a la lluvia, la Fiesta de Colectividades funcionará normalmente este martes

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin
Economía

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Región

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando
La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Estrenan una producción audiovisual sobre desarrollo científico en Santa Fe
Salud

Estrenan una producción audiovisual sobre desarrollo científico en Santa Fe

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria