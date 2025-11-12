La Capital | La Región | Choque

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Uno de los choferes fue atendido en el hospital de Armstrong luego de una colisión ocurrida a la madrugada, cuando uno de los vehículos volcó

12 de noviembre 2025 · 09:16hs
El choque se produjo cerca de las 2.30 de la mañana.

Foto: Bomberos Voluntarios de Armstrong.

El choque se produjo cerca de las 2.30 de la mañana.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) reportó este miércoles un choque de camiones con consecuencias graves. Uno de los conductores fue hospitalizado después del siniestro vial y una mano de la autopista Rosario-Córdoba quedó cortada desde la madrugada en Armstrong a raíz del incidente.

Según fuentes oficiales, la colisión se produjo a las 2.30 de la mañana. A primera hora de la mañana, el tránsito continuaba interrumpido en sentido este, de modo que las autoridades pusieron en marcha un operativo para desviar los vehículos hacia la vieja ruta nacional 9 en el acceso a la localidad del departamento Belgrano.

El impacto ocurrió a más de 80 kilómetros de Rosario. Un chofer sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al hospital local. Mientras tanto, la carga de ambos camiones quedó desparramada sobre la calzada y esto generó un bloqueo que complicó a quienes viajaban por la mano descendente de la autopista.

Choque y vuelco

De acuerdo al primer reporte oficial, uno de los vehículos tenía piedras y el otro se utilizaba para trasladar cereal. Ambos conductores circulaban en el mismo sentido, de modo que rápidamente se instaló la hipótesis de un choque por alcance en el kilómetro 378, a la altura de Armstrong.

Choque Armstrong 4

Los Bomberos Voluntarios se hicieron cargo del operativo inicial con cuatro unidades asignadas para asistir a las víctimas y tratar de liberar la calzada. Veinte agentes participaron del procedimiento durante más de dos horas.

>> Leer más: Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Luego este trabajo por la madrugada, la APSV ratificó el corte de tránsito total en la mano que va hacia Rosario y el desvío por el acceso a Armstrong, en el kilómetro 384. Voceros del organismo recomendaron circular con precaución debido a esta medida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1988542613587103988&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, la agencia hizo una serie de recomendaciones debido a lluvias de variada intensidad sobre rutas del centro santafesino. En ese contexto sugirieron reducir la velocidad para manejar, evitar adelantamientos, mantener el parabrisas limpio y aumentar la distancia de seguridad.

