El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Los valores al mostrador subieron más de 3 % en octubre y acumulan alzas anuales superiores al índice general, según un informe de Cepa. La hacienda subió en los primeros días de noviembre.

Los precios al mostrador de los distintos cortes vacunos registraron una suba mensual de 3,3 % en octubre. En términos interanuales, la suba fue de 61,8 %, algo más de 30,7 puntos porcentuales por sobre el aumento general de precios de la economía (31,1 %). Desde noviembre de 2023, el incremento fue de 258,6 %, también superior al 240,6 % del índice inflacionario. Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en la última edición de su monitor de precios de la carne bovina.

En octubre, los cortes denominados “intermedios” registraron el mayor aumento de precios (3,9 %). Les siguieron los “caros” (2,7 %) y los “económicos” (1,5 %). Las principales subas se dieron en asado (8,2 %), picada especial (6,1 %), matambre (5,5 %) y vacío (5,3 %).

En términos interanuales, el asado (64,7 %) y el vacío (73,7 %) mostraron subas superiores al promedio general de la carne vacuna (61,8 %). El bife angosto (63,5 %), el cuadril (65,9 %), el peceto (66,5 %) y el lomo (66,6 %) completan el ranking de cortes que sufrieron aumentos por encima del promedio.

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), el promedio móvil 12 meses del consumo per cápita de carne bovina a septiembre de 2025 fue de 49,5 kg/año. En relación al promedio de los 12 meses anteriores la mejora fue de 4,4 %. Aun así, este nivel se ubica 7,3 % debajo de igual período de 2023.

“El descenso en el consumo interno de carne bovina está directamente asociado a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos”, señala el Cepa. El informe recuerda que, según el Indec, los salarios registrados del sector privado recién alcanzaron en agosto pasado el nivel de noviembre de 2023 y en lo que va de 2025 acumulan una pérdida de 0,6 % en su poder de compra. En el caso del sector público, los salarios registran una caída acumulada del 13,2 %.

Las exportaciones cayeron 10,4 % interanual en el acumulado a septiembre. La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) señaló que ese retroceso respondió principalmente a la menor demanda proveniente de China, aun cuando en los últimos meses se observa cierta recuperación.

En el primer trimestre de 2025 el precio del novillito acumuló una suba del 25,2 %. Entre marzo y octubre, la dinámica de aumentos se moderó pero hacia el cierre del año volvió a observarse una aceleración: el precio subió 4,4 % en octubre y 11,4 % en los primeros diez días de noviembre.