Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Una mujer de 30 años fue condenada a cinco años y cuatro meses por haber asaltado y estafado a un taxista en agosto de este año en zona sur. Melani Sofía Gascon aceptó la pena en un juicio abreviado homologado el lunes por el juez Gonzalo López Quintana.

En virtud de un acuerdo entre la fiscalía, representada por el fiscal Alejandro Carón, y la defensa, Gascón fue sentenciada como autora de los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, robo, robo calificado por el uso de arma blanca y estafa .

El hecho por el cual la mujer aceptó su condena se registró el pasado 13 de agosto a la mañana . Eran cerca de las 10.30 cuando la acusada llamó a un servicio de taxi a Cipoletti al 4500 a nombre de otra persona y con destino a un hospital de la ciudad. La mujer tomó el viaje pero le dijo al chofer del Chevrolet Joy que antes tenía que pasar por un domicilio de Cagancha al 3800.

Según el relato expuesto por la fiscalía, cuando llegaron al lugar la mujer le colocó un cuchillo en el cuello al taxista y le exigió la entrega de la billetera de la que extrajo 40 mil pesos. Previamente había manipulado el celular del chofer para pagarle el viaje mediante una aplicación pero, “aprovechándose de la inexperiencia de la víctima”, solicitó un crédito de 54 mil pesos que transfirió a una cuenta suya, lo cual le causó un perjuicio patrimonial al conductor.

En ese marco, con los 40 mil pesos robados al taxista la mujer se bajó del vehículo y se metió en los pasillos de un Fonavi. Allí, en inmediaciones de Mosconi y Cipoletti, fue divisada minutos después por personal policial que la empezaron a perseguir hasta que Gascon se metió en una de las torres donde finalmente fue detenida con un cuchillo y un celular.

>>Leer más: Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

El acuerdo que firmó la acusada también incluye el reconocimiento de otro delito que le achacaron por haber recibido o adquirido a sabiendas de su procedencia, el 19 de febrero de 2023, un anafe que había sido robado tres días antes de un domicilio. Eso le valió una imputación por encubrimiento.