Emigrar a Europa: "Te voy a contar la verdad de la milanesa"

“En España no está todo tan bien, aunque comparado con las crisis de Argentina no es nada lo que sucede aquí”, expresó en diálogo con La Capital.

Pero explicó que no es lo mismo el que se va a España sin dejar nada atrás, que el que tenía un estándar de vida, vende todo y tiene que arrancar de cero. “Lo más probable es que esas personas no puedan tener el mismo nivel de vida que en Rosario”, destacó la mujer.

“En Barcelona, un alquiler cuesta mil euros y un sueldo promedio puede ser de 1.500”, comentó, aunque aclaró que “todo depende del trabajo que consigan los que se van. Si tenés conocimiento de algo relacionado con la tecnología, seguro que conseguís rápidamente, pero si sos abogado o contador no está tan fácil, o al menos no trabajarás como en Argentina porque habrá que volver a empezar”, destacó. Y subrayó: “Les aconsejo que vengan con ahorros suficientes por si no consiguen trabajo rápidamente. Muchos se creen que es fácil y no es así”.

A quienes están pensando en emigrar, Cecilia les aconsejó: “Ahorren lo máximo posible, y por favor no tomen la decisión en caliente porque están hartos; piénsenlo bien, porque es un paso muy grande, no es lo mismo que irse de viaje y más si tenés que movilizar una familia”.

También destacó que la “tienen más fácil los que cuentan con la ciudadanía”.

A la gente joven que quiere irse para “tener una experiencia”, la rosarina aconsejó que “no se pierdan esa oportunidad si lo pueden hacer porque será enriquecedora; pero hay que planear bien el viaje, no piensen que van a llegar y van a tirar manteca al techo”, expresó.

En cuanto a los empleos, dijo que los oficios son muy demandados y también los médicos porque los galenos españoles prefieren irse a Francia, donde les pagan mejor.