La Capital | Política | gobierno

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en los conflictos interpersonales: números y abordaje

La merma del crimen organizado genera que la violencia entre conocidos gane en la torta de homicidios. Intervenciones y abordajes barriales para que no escale

11 de noviembre 2025 · 17:00hs
El gobierno provincial adelanta nuevo enfoque contra la inseguridad.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El gobierno provincial adelanta nuevo enfoque contra la inseguridad.

El gobierno de Santa Fe prepara una nueva etapa de abordaje sobre las muertes violentas en la provincia luego de detectar que los homicidios en contexto de violencia interpersonal ganan porcentaje en el total en función de la baja de aquellos vinculados a la criminalidad organizada. Trabajan sobre un piso de muertes que ya no lo previenen con policías en la calle sino con abordaje interministerial.

“Hay un hecho sobre el cual llamamos la atención que tiene que ver con implementar políticas de otro tipo que no tienen que ver con el policiamiento. Son hechos intrafamiliares y de género que son un contingente cada vez mayor en las muertes violentas, con mayor incidencia en el centro-norte pero incidencia en toda la provincia”, explicó el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

De alguna manera parece encastrar en una nueva faceta política del gobierno provincial para su segunda etapa donde piensa en renovar ciertos ejes y abordajes sin soltar lo conseguido. En la cartera de Seguridad parten de que los homicidios dolosos se ubican a la mitad de lo que se venía teniendo durante los últimos años. En Rosario bajó un 61 y 56 por ciento al cierre de octubre del 2025 en comparación con 2022 y 2023. Por lo tanto entienden que consolida lo que ya se vio en el año 2024.

Circunstancias

Pero el punto de interés actual son las circunstancias que producen esas muertes violentas según el trabajo del Observatorio de Seguridad Pública y del ministerio. La más preocupante de todas las circunstancias es en ocasión de robo, la vinculada con criminalidad organizada o economía ilegal, y luego está en el universo de los homicidios que se denominan interpersonales.

Pablo Cococcioni (1)

En seguridad observan que, nominalmente bajaron todos los homicidios dolosos, pero los interpersonales bajaron mucho menos respecto a aquellos vinculados con la economía ilegal y la criminalidad organizada. Por lo tanto, porcentualmente los interpersonales ganan más proporción del total.

En Rosario, particularmente, crecieron más del doble en la proporción sobre el total de homicidios. Es decir, bajaron a tal nivel los vinculados con la criminalidad organizada según explican en Seguridad, que, al no haber caído tanto los interpersonales, su participación en el total de los homicidios es mucho mayor.

En Rosario, los interpersonales pasaron de ser el 10% en el 2022 y similar cifra en 2023 con los cierres de octubre, a ser el 22,5% en 2024 y el 23,16% ahora en 2025. “Nominalmente no subieron, se mantuvieron de manera estable, pero sí su participación sobre el total porque los otros bajaron”, explican en en el ministerio.

Estos son aquellos que ver con los conflictos dentro del seno de los núcleos convivientes, como puede ser la violencia intrafamiliar, o los que se explican por vínculos entre personas conocidas (vecinos por ejemplo) que resuelven problemas de manera violenta. Se manifiestan como desacuerdos o enfrentamientos que en teoría podrían remediarse por la cercanía y del ámbito (familiar, laboral, o de amistades), pero que terminan de la peor manera. Los relacioandos a la violencia de género también ingresan pero tiene un abordaje particular.

El abordaje del gobierno provincial

“Hay que estudiar cómo prevenirlo. Estamos llegando al punto que para seguir manteniendo y mejorando estos niveles hay que pensar en políticas más puntualizadas y sofisticadas. Habrá una línea importante de género e interfamiliares. Se llega a un piso de muertes que ya no se previene con policías en la calle o investigación criminal".

Según el ministro hay que “activar un sistema de alarmas estatales” entre todos los actores para tratar que “la violencia no escale hacia el resultado fatal, quizás el capítulo más que relacionamos con un aumento, con las otras causas están encaminadas a la estabilidad".

En la cartera agregan que es un abordaje social complejo pero al mismo tiempo necesariamente integrado con Justicia y Seguridad. Sostienen que es algo que se habla permanentemente en la mesa de coordinación ejecutiva de Intervención barrial focalizada (IBF), el programa que acciona en la prevención del delito entre diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto al Gabinete Social provincial, el MPA y los gobiernos locales.

Desde el gobierno entienden que los números de lo interpersonal tiene una afectación sobre la seguridad pública diferente que lo que puede tener el comportamiento de la criminalidad organizada. En breve presentarán un informe que recoge información desde hace más de un año.

Noticias relacionadas
El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos.

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

el cierre del gobierno de eeuu se convertiria en el mas largo de la historia

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

El titular de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, desempató la votación.

Presupuesto 2026: el gobierno nacional logró dictamen de mayoría

El presidente Javier Milei invitó a cenar a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos.

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Lo último

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario inaugura su nuevo complejo de laboratorios

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto en un baño

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes
La Ciudad

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

Le dispararon a un adolescente de 13 años mientras jugaba en una vereda de su casa

La Ciudad
Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Región

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando
La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Ciencia bruta: estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe
Salud

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Luca Regiardo tras la salvación de Newells: Fue un año donde aprendí muchísimo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"