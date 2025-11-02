La Capital | La Ciudad | Rosario

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

La celebración va ganando un lugar en la ciudad. La de 2025 desbordó varios comercios y se instaló como nunca antes. Cientos de chicos recorrieron las calles disfrazados

Gonzalo Santamaría

2 de noviembre 2025 · 06:30hs
Niñas que en Rosario recorrieron la peatonal disfrazadas por Halloween.

Niños correteando con las caras pintadas por las calles se mezclaban este fin de semana, especialmente el viernes, con jóvenes disfrazados. Cada lugar acompañó la fecha con decoración. Los comercios llamaban la atención de sus clientes con detalles en naranja y negro. Desde cotillones hasta venta de baterías de cocina, todos estaban en modo Halloween, una celebración que año tras año va ganando adeptos en Rosario.

En la zona sur y en lo más profundo de Fisherton, en el oeste y también en los barrios del norte los festejos por Halloween se replicaron. No hubo rosarino que no viera pasar a brujas, esqueletos o monstruos, hasta algunos escucharon la tradicional frase “dulce o truco”.

Ya no quedó delimitado para grupos de estudiantes de idiomas o reducido a una simple fiesta de disfraces. Desde hace varias temporadas el 31 de octubre (y los días previos y siguientes) es sinónimo de paredes con telarañas, globos naranjas y negros, y fantasmas, murciélagos, gorros de brujas y tridentes. Sangre, mucho cotillón de sangre.

La festividad que llega desde el norte de América irrumpió en Argentina poco a poco y los comercios encontraron en esta jornada un respiro en las ventas, luego de una tensa calma previa a los comicios del pasado 26 de octubre.

Furor por Halloween

Caminar por los principales corredores comerciales era chocarse con bolsas llenas de productos para Halloween: máscaras, escobas en miniatura, martillo o bastón inflable. Locales de cotillón con alta demanda y hasta golosinerías que vieron quebrar su stock de productos con la temática del terror, como dentaduras de caramelo.

Los adultos compraban para los más chicos que celebraban en los jardines, clubes y hasta vecinales. Muchos clientes también aprovechaban y se llevaban para sus fiestas particulares. Otros, iban directamente en búsqueda de todo el cotillón de los locales.

Los accesorios lideraron las ventas, seguidas de los gorros y máscaras. Pinturas para la cara y capas completaron la lista de compras que, si bien tuvieron a sus primeros compradores desde el lunes, el miércoles remontaron fuerte para persistir hasta últimas horas del viernes.

“Se llevaron todas las máscaras”, contó a La Capital Micaela desde un local en la galería San Miguel, en pleno centro rosarino, e identificó a 2025 como el año de mayor actividad en torno a Halloween. En la misma línea, Miguel Rucco, referente comercial de calle San Luis, aseguró que esta festividad “superó las expectativas” y Natalia, desde su comercio en calle Sarmiento, expuso que “desde el lunes explotaron las ventas”.

Crecimiento año tras año

La respuesta de cada comerciante contactado por La Capital tenía al crecimiento de las ventas en comparación con año anterior como hilo conductor. Preparada para la ocasión, Paola desde su local de Sarmiento y San Juan, reconoció que “hubo movimiento y mejor porque venía planchada” la venta. No es la primera festividad de Halloween que enfrenta y marcó que en esta oportunidad se sumaron los adultos a las compras. Decoración, máscaras, armas inflables, capas y hasta productos de repostería pasaban por la caja del comercio.

A pocos metros por calle Sarmiento, Sebastián se vio sorprendido por el incremento de consultas respecto al resto de los días y al año anterior. “Un día común pasamos cuatro compras con tarjeta y por Halloween llegamos a las 16”, evidenció. Las bolsas y cajas del comercio donde trabaja se iban repletas de anteojos macabros, sangre de fantasía y telaraña.

Gorros de bruja o carameleras con forma de calabazas también eran productos de los más buscados por clientes que salieron de la pasividad y especulación previa a las elecciones para pasar a ser jugadores en los mostradores. “Vendimos más la última semana de octubre que en las anteriores, cuando los otros meses el día 20 ya nadie compraba nada. Parece que la gente esperó hasta las elecciones para salir”, retrató Rucco.

Micaela dejó en claro con su gesto que fueron días caóticos en el cotillón donde trabaja. Son comunes en su día a día unas 20 consultas, pero jueves y viernes vio pasar cerca de 100 personas, todas en busca de telaraña, maquillaje, trajes de brujas y máscaras del Guasón o Screen. Hasta vinieron a buscar artículos desde el otro local de la empresa ubicado en zona sur ante la gran cantidad de ventas.

Con nueve años de experiencia, Natalia sintió alivio por el furor que generó Halloween. Desde afuera se veía la decoración que acompañó a todo el local y los clientes pasaban y pasaban. “El lunes explotó. Se notaba la intensión de los clientes de comprar”, aseguró a este medio y reflejó que desde el 2020, y año tras año, las ventas para esta festividad crecieron y ya no quedaron cerradas a los más pequeños. “Venía mal el movimiento, apostamos a Halloween y por suerte hubo mucha gente”, resumió la comerciante.

Qué es Halloween

La globalización trajo la costumbre anglosajona de disfrazarse todos los 31 de octubre a la sociedad latina. Lo que nació como noche de brujas, hoy es una fiesta donde se suman payasos, fantasmas y monstruos.

La palabra “Halloween” proviene de la contracción de la frase all Hallows' Eve, lo que se traduce en La Noche de Todos los Santos. Históricamente, en occidente, el 1º de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, entonces, Halloween vendría a ser la víspera de esta jornada.

El nacimiento de Halloween data de más de 3.000 años. Es originalmente una festividad celta y pagana, que se conmemoraba en el territorio donde hoy se encuentra Irlanda. En 1845, los irlandeses sufrieron una gran hambruna y muchos de ellos decidieron emigrar a Estados Unidos y Canadá, llevando consigo la tradición a América anglosajona, que terminó expandida por todo el continente.

