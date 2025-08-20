La Capital | Información General | sueño

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Un experto dio a conocer un sencillo método que ayuda a relajar la mente y conciliar el sueño rápidamente

20 de agosto 2025 · 11:11hs
Un doctor de Harvard reveló una sencilla técnica de solo cuatro pasos para conciliar el sueño

Después de un largo día de trabajo, no hay mejor sensación que poder acostarse temprano y conciliar el sueño para recuperar energías. Sin embargo, muchas veces una de las tareas más difíciles es precisamente dormirse. Incluso tras una jornada agotadora o después de haber descansado poco la noche anterior, la mente suele ir más rápido de lo que se quisiera y el cuerpo no cede.

El descanso desempeña un papel fundamental a lo largo de toda la vida: mejora la salud general, brinda bienestar emocional, contribuye a la salud mental al prevenir o combatir la ansiedad y la depresión, y potencia el rendimiento cognitivo al fortalecer la memoria, la concentración y la capacidad de resolver problemas. Además, dormir bien fortalece el sistema inmunológico.

Por este motivo, un experto de la prestigiosa Universidad de Harvard reveló una técnica muy simple con la que las personas pueden quedarse dormidas en apenas un minuto. El método está inspirado en el pranayama, una práctica de respiración propia del yoga.

Quién es y qué postula Andrew Weil

Andrew Weil, graduado de Medicina en la Universidad de Harvard y autor de diez libros, elaboró una técnica para poder conciliar el sueño en sólo 60 segundos. La técnica 4-7-8, es un sencillo ejercicio que se realiza en tan solo cuatro pasos.

Se trata de un procedimiento que funciona como un tranquilizante para el sistema nervioso. La base para su funcionamiento consiste según Weil en “vigilar la forma en la que respiramos y corregirla si fuera necesario”. Según detalló para el medio Headline para ello es necesario llenar de oxígeno la aparte bahía de los pulmones, lo que provocará que se equilibre el sistema nervioso.

Cómo es la técnica 4-7-8 para dormir

La técnica consiste en cuatro pasos:

  • Recostarse en la cama: según el doctor lo más recomendable es hacerlo con la espalda recta y apoyado sobre el respaldo de la cama, casi sentado.
  • Respiración: inhalar el aire con la nariz y contar hasta 4.
  • Retener el aire: aguantar la respiración durante 7 segundos.
  • Exhalar el aire: en el último paso se debe exhalar el aire de manera prolongada por 8 segundos.

Según Weil, estos cuatro pasos se deben repetir unas tres veces antes de acostarse. También asegura que cuanto más habitual sea el procedimiento, más rápido será posible conciliar el sueño.

Parálisis del sueño: un trastorno que genera terror y es cada vez más frecuente

