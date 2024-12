Gran despliegue policial en el microcentro por un operativo de rutina: un detenido

>> Leer más: Detenciones en la calle: lo que tenés que saber si la policía te pide el DNI

Mientras tanto, algunos vecinos de la ciudad caminaban entre los policías desentendiéndose de la situación y otros criticaban el accionar policial. “No tenía nada y le sacaron hasta las zapatillas”. “Es por portación de cara”. “No es necesario tanto policía si no se va a escapar”. Esas eran algunas frases que se podía escuchar entre los presentes, que al momento de ser requeridos como testigos huían despavoridos.

Una mujer se exaltó al ver al muchacho rodeado y discutió ferozmente con un agente. “Llamala que sea ‘taco’ (término utilizado en la jerga policial para los testigos)”, dijo uno de los superiores para dar por finalizada la disputa verbal, sin embargo el intercambio se mantuvo con el mismo fervor.



Qué hacer si te detiene en la calle la Policía

Las detenciones “sistemáticas” de personas que circulan sin identificación se profundizaron, según el planteo del Servicio Público de la Defensa Penal, tras la reforma al Código Procesal Penal aprobada sin mayores disensos por la Legislatura provincial en abril pasado. Entonces se retocó el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía que habilita “excepcionalmente” a la fuerza a demorar personas “cuando hubiese sospecha o indicios ciertos” de que pudieran estar relacionados con un delito. A esa facultad, se añadió como causal la “resistencia a ser identificado en la vía pública”.

Lo cierto es que no existe una ley que obligue a los ciudadanos argentinos a portar su DNI en la vía pública. En ese sentido, no implica una sospecha en sí misma que una persona no lleve su documento encima.

Pero actualmente todas las provincias de la Argentina, con excepción de La Rioja, tienen en sus legislaciones la posibilidad de detener a los ciudadanos para averiguar la identidad o los antecedentes.

En Santa Fe, la ley 7.395 que fue promulgada en 1975 permite la detención para averiguar la identidad de las personas, que en la provincia es por un máximo de 6 horas.

¿Qué puede y que no puede hacer la policía?

Desde la Defensa Penal indican que la policía no puede detener o restringir la libertad de una persona si no es por orden de una autoridad competente como ser un fiscal. Solo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un delito, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constato su identidad.

Si no hay sospechas o indicios ciertos respecto a la preparación o comisión de un delito, no hay razón para que una persona esté demorada. La condición de "demorado" implica que la persona no puede estar en un calabozo junto a otros que sí cometieron delitos o contravenciones.

También destacan que nadie puede quedar incomunicado. Una persona demorada tiene derecho a hacer una llamada telefónica y acceder a una copia del acta que labren las autoridades.

Derechos al ser demorado

Una persona que fue demorada tiene derecho a solicitar el asesoramiento de un abogado, que puede ser particular u oficial. Además, tiene derecho a guardar silencio, no puede ser obligada a declarar ni a reconocer ningún elemento secuestrado.

Un ciudadano demorado tampoco puede ser golpeado y tiene el derecho a solicitar ser revisado por un médico del mismo sexo. Si a una persona le quitan sus pertenencias al momento de ser demorado, es obligación que le den un recibo de constancia de los elementos que la policía retuvo.