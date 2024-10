El gobierno dijo que por los pedidos de DNI bajaron los robos en la zona de la Gurruchaga

Desde el Ministerio de Seguridad defendieron el accionar policial en la calle. Aseguraron que se investiga lo ocurrido y aclararon que no se demora por no portar DNI

La comunidad educativa del Complejo Gurruchaga expresó su preocupación por los operativos policiales en inmediaciones de la escuela. Según trascendió, agentes de la policía pidieron el DNI a adolescentes para identificarlos. Uno de los alumnos no encontraba su identificación y le dijeron que debía tenerla siempre sino lo podían llevar para averiguación de antecedentes.

Ante este planteo, Santantino sostuvo: “Miedo sentían en 2022 y 2023 los alumnos de la Gurruchaga que hasta tuvieron que hacer un abrazo simbólico por los robos que sufrían y la falta de respuestas que tenían en los distintos niveles del Estado”.

santantino pereira.jpeg Esteban Santantino defendió la identificación en la vía pública

Santantino dijo que se está investigando cómo fue ese procedimiento puntual porque no ingresó una denuncia formal a la Fiscalía, pero sí un llamado al 0800 disponible para denunciar el accionar policial. A partir de allí se tomó conocimiento e interviene la subsecretaría de Control policial para despejar todo eventual problema con el accionar. “Somos los primeros interesados en corregir algún mal desempeño”, sostuvo.

DNI, ¿Sí o no?

El funcionario explicó que no es motivo de demora no contar con el DNI. “No es obligatorio, pero si me resisto a ser identificado y en el marco del procedimiento existen sospechas de un acto preparatorio de un delito ahí se produce un procedimiento por el artículo 10 bis, pero es la excepción”.

El mencionado artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial se reimplantó en la actual gestión y faculta a la policía a proceder por “averiguación de antecedentes” con algunas excepciones como mencionó Santantino.

“Durante los miles de identificaciones muchos no tienen DNI y solo alcanza con decir la dirección. Pasa todo el tiempo. No se mide cuántos ladrones se detienen en estos procedimientos, también por las consultas. El procedimiento del artículo 10 bis es una excepción a la normalidad. La normalidad es que la policía identifique a personas en distintas situaciones”.

“Identificar personas es una facultad y es parte central del plan de seguridad que, no está nada dicho, pero en cierto sentido el camino que recorremos viene dando resultados”, finalizó.