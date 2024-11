Gabriel Ben Tasgal diserta en Rosario: "El radicalismo islámico no acepta ningún Estado judío"

"El conflicto entre palestinos e israelíes tiene una esencia religiosa, mediante la que el radicalismo islámico no acepta ningún Estado judío, en ningún tipo de fronteras" , dijo el escritor.

Por otra parte, sostuvo que “en América Latina no se comprende cabalmente el hecho de que el conflicto entre palestinos e israelíes tiene una esencia religiosa, mediante la que el radicalismo islámico no acepta ningún Estado judío, en ningún tipo de fronteras”.

Asimismo, dijo no estar sorprendido por el ataque terrorista contra Israel que se cometió en octubre del año pasado: “Al especializarme en radicalismo islámico lo que hicieron los soldados yihadistas de Gaza no me sorprende en especial”

Gabriel Ben Tasgal se formó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Publicidad y Marketing (Escuela de Publicistas de Tel Aviv), Ciencias Políticas Universidad Hebrea de Jerusalén, y Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona.