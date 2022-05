Fuerte llamado a inocularse contra el Covid: "Es triste ver vacunas que se están venciendo"

Los casos de covid siguen aumentando, no así la gravedad de los mismos ni los porcentajes de internación.

La UTA no descartó que el conflicto con los choferes escale a "un paro por tiempo indeterminado"

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Pizzi se refirió al anuncio realizado por la titular de la cartera de Salud y en ese marcó analizó que "hay una indiferencia de parte de la gente y la cuarta ola es una realidad. Tenemos casi cuatro millones de personas que recibieron una sola dosis o no se han vacunado. Pero lo triste es que las vacunas se están venciendo y necesitamos brazos para ponerlas. Todos deberían saber que con tres dosis de vacuna, la colocación de la vacuna antigripal y el uso del barbijo, van a pasar un muy buen invierno".

Al ser consultado sobre cómo podría ser esta nueva ola de la enfermedad, el infectólogo de la UNC destacó: "Habíamos advertido dos meses atrás, porque trabajamos con universidades extranjeras, que iba a ser distinta a las anteriores, aunque no sabemos su dimensión. Porque hay un grupo de personas que tienen un buen índice de vacunación y el virus, por más que cambie, no puede hacer tanto daño a la gente que está vacunada. Pero ese mismo virus, a los que están mal vacunados o no tiene ninguna dosis, los puede quebrar".

Hugo Pizzi.jpg El infectólogo Hugo Pizzi.

El médico también se refirió a la posibilidad de incrementar los testeos y en ese sentido aclaró que "ese tema depende mucho de la gente. Recuerdo las largas colas cuando todos tenían dudas y hoy ya no está esa facilidad de antes de todos los establecimientos que se habían habilitado (para testearse) y hay que recurrir a los lugares clásicos. De todas maneras si uno está vacunado y tiene un cuadro gripal y no sabe si es gripe o covid, con síntomas como fiebre o dolor muscular, si se queda e su casa, se hidrata y hace reposo, inmediatamente va a estar bien. Porque si sale la inclemencia del tiempo lo puede complicar, o puede diseminar el virus y contagiar".

>> Leer más: Coronavirus: Vizzotti afirmó que el país entró en la cuarta ola de Covid-19

Tras recomendar la vacunación antigripal a la población, Pizzi recordó que el uso del barbijo sigue siendo clave, sobre todo en lugares cerrados como "ascensores o transporte público de pasajeros. Creo que hay desidia, indiferencia e indisciplina y eso no ayuda en absoluto. Hemos sufrido mucho con este tema. Antes había desesperación de la gente por si llegaban las vacunas. Se nos murieron 130 mil personas que se podrían haber salvado. Hoy tenemos vacunas, pero la gente no está viniendo a vacunarse y se están venciendo. Sabemos de un lote de la marca inglesa que venció el 30 de abril. Todo producto biológico tiene fecha de elaboración y una de vencimiento. Si esos cuatro millones que tienen una sola dosis y los 10 que tienen dos hubieran acudido, no tendríamos ninguna vacuna vencida. Es una sociedad extraña".

Al referirse a la cuarta dosis que se está aplicando, el nfectólogo aseguró que era necesaria en todos los casos: "Fue otro de los estudios que hicimos. Al sexto mes notamos que suave y delicadamente los anticuerpos empiezan a bajar. Pero con una cuarta dosis se estabilizan, se armonizan, se equilibran y duran más en el tiempo".