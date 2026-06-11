Otro dolor de cabeza para Scaloni: Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial

El lateral izquierdo de la selección argentina sufrió una sobrecarga muscular que lo pone como incógnita para el partido ante Argelia

Las molestias físicas de los jugadores de la selección argentina son un dolor de cabeza para Lionel Scaloni , que deben preparar trabajos diferenciados para la recuperación. En las últimas horas, trascendió que Nicolás Tagliafico sufrió una sobrecarga muscular y está en duda para el debut ante Argelia en el Mundial .

Mientras el cuerpo técnico analiza las variantes para definir el once titular que iniciará el camino en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio, el lateral de 33 años deberá recuperarse de una sobrecarga muscular en el sóleo izquierdo que sufrió en el amistoso contra Honduras del pasado sábado y lo dejó fuera del duelo ante Islandia el martes.

Scaloni aseguró que los futbolistas lesionados serán exigidos para saber si deberá anunciar algún cambio más, además del reemplazante de Leonardo Balerdi , hasta 24 horas antes del partido ante Argelia.

De igual manera, Tagliafico no correría riesgo de integrar la lista definitiva, pero sí podría perderse el debut si no evoluciona favorablemente de las molestias. A su vez, también en la banda izquierda, Nicolás González tampoco se encuentra en plenitud y el miércoles entrenó diferenciado.

La advertencia de Tagliafico

Luego del amistoso en el estadio Kyle Field de Texas ante Honduras, Tagliafico reconoció que tenía algunas molestias y expresó: “Son cosas que genera también la cancha. No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Ya tenía claro que iba a jugar. Hice todo normal en la semana, me he sentido bien”.

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El exlateral de Banfield e Independiente disputó los primeros 45 minutos de dicho encuentro y analizó: “Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando lo físico y en lo emocional”.

Debido a su ausencia ante Islandia, en el que no estuvo ni en el banco de suplentes, Facundo Medina comenzó en la banda izquierda. La falta de un reemplazante natural de Tagliafico deja dudas en el cuerpo técnico, que podría buscar sumar un jugador en este puesto. De igual manera, el defensor surgido en River ocupó correctamente su lugar y también jugó unos minutos como zaguero zurdo.