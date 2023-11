Fiesta de Colectividades: instan a la población a denunciar a cuidacoches violentos

cuidacoches02.jpg

La titular de Control y Convivencia indicó que esa situación de violencia se comprobó cuando personal municipal llegó al lugar y tomó contacto con los cuidacoches. “Efectivamente, uno de ellos estaba muy violento, de hecho le pegó a un agente municipal. Entonces pedimos pedimos apoyo de la policía, los efectivos vinieron y se los llevaron detenidos por agresiones y por ejercer una actividad por la cual estaban cobrando dinero”.

“Ambos fueron conducidos a la seccional 2ª. Después les perdimos el rastro, nos quedan los datos y de volver a la zona tendrán otro tratamiento hasta que se vayan del lugar. Entre domingo y lunes tuvimos muchas intervenciones en inmediaciones del parque donde se realiza la Fiesta. Pero al no tener denuncias de vecinos, y al no poder comprobar la extorsión, lo que se hace es retirarlos del lugar, quitarles algún chaleco que utilizan para identificarlos y si tienen algún talonario que usan como comprobantes de que cobran tarifas fijas, también. Pero no más que eso”, agregó Labayru.

A pesar del trastorno que significa para alguien que concurre a Colectividades para pasar un buen momento realizar una denuncia cuando es extorsionado en la calle, la secretaria de Control instó a los ciudadanos a realizar ese paso legal.

“La denuncia es una herramienta que permite que estas personas tengan una causa por extorsión, porque sino no hay motivo suficiente para llevarlos a la comisaría. Los operativos para desalentar a cuidacoches violentos uno de los tantos que se realizan en torno de colectividades”, añadió.