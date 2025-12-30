La Capital | Año Nuevo

Año Nuevo: cuáles son los rituales en diferentes países y sus significados

Desde las uvas de la suerte hasta la quema de muñecos, las tradiciones de Año Nuevo reflejan valores culturales, deseos y expectativas para el nuevo ciclo

30 de diciembre 2025 · 13:52hs
El Año Nuevo se celebra como momento de cierre y nuevos inicios. Más allá de los festejos, la llegada del 2026 representa para millones de personas una oportunidad simbólica para dejar atrás experiencias negativas y proyectar nuevos objetivos, tanto personales como colectivos.

Las distintas culturas desarrollaron rituales específicos para recibir el año entrante. Estas prácticas históricas combinan símbolos de prosperidad, salud y amor.

Desde actos de limpieza y renovación hasta costumbres ligadas a la comida o al fuego, los rituales de esta celebración marcan la transición hacia un nuevo ciclo con una intención común: empezar el año con alegría y energía positiva.

Las celebraciones de Año Nuevo en distintos países del mundo

Estas son algunas de las tradiciones más representativas que muestran cómo se vive la llegada del Año Nuevo:

Las 12 uvas de la suerte (España)

En España, la medianoche del 31 de diciembre se vive al ritmo de las doce campanadas. Con cada campanada, las personas comen una uva y piden un deseo para cada mes del año.

Esta tradición simboliza la esperanza de buena fortuna y prosperidad, y se extendió a varios países de hispanohablantes, donde se mantiene como uno de los rituales más populares para recibir el nuevo año.

Agua para limpiar el pasado (Puerto Rico)

En Puerto Rico, muchas familias despiden el año arrojando agua por las ventanas o realizando baños simbólicos antes de la medianoche.

El agua representa la limpieza espiritual y la necesidad de liberarse de las cargas emocionales acumuladas durante el año que termina, con la intención de comenzar el nuevo ciclo renovados.

La quema de muñecos (Ecuador y algunos países de la región)

En Ecuador, el cierre del año se celebra con la quema de muñecos fabricados con cartón y ropa vieja. Estas figuras simbolizan errores, frustraciones o proyectos inconclusos. El fuego actúa como elemento purificador y permite dejar atrás el pasado.

Colgar cebollas para atraer vitalidad (Grecia)

En Grecia, poner cebollas en la puerta del hogar simboliza crecimiento, fuerza y energía renovada. Este vegetal representa la vitalidad necesaria para enfrentar los desafíos del nuevo año.

El primer día del año, algunas familias utilizan las cebollas para despertar a los niños, como una manera simbólica de transmitirles impulso y fortaleza para lo que viene.

Valijas para cumplir sueños de viaje (México)

En México, quienes desean viajar durante el año entrante salen a la calle con una valija lista apenas pasada la medianoche. Recorrer las calles con el equipaje busca proyectar nuevos destinos a conocer.

