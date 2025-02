Experto en seguridad vial relativizó la creación del sistema de alerta temprana para conductores peligrosos

"Me parece muy interesante en tanto y en cuanto se pueda plasmar en la realidad. Pero la realidad del país obedece a otros menesteres, puesto que la ley de tránsito no se aplica en todo el territorio a raíz de la autonomía que poseen las provincias, ciudades, municipios y comunas desde la reforma de la Constitución de 1994", sostuvo en declaraciones a La Capital .

De hecho, recordó el caso de un conductor que solicitó la renovación de la licencia de conducir en un departamento cordobés porque en Santa Fe estaba inhabilitado para conducir por un caso de alcoholemia positiva.

"La Agencia Nacional de Seguridad Vial denunció a la comuna de Ballesteros para que cesara de extender licencias a personas que habían cometido faltas graves, ya que no era la primera vez, porque los municipios de Córdoba son autónomos a diferencia de nuestra provincia, que en su mayoría están unificados", rememoró.

Conductores peligrosos: tomar el toro por las astas

Aymo también señaló cuando estaba en la gestión del a APSV y propuso la licencia nacional de conducir por puntos y registro unificado de antecedentes. "En agosto de 2022 me salieron a matar y ahora estamos en enero de 2025 y me parece que tan equivocado no estaba. Por eso digo que recién si se aplican estas medidas, vamos a tomar al toro por las astas", apuntó.

Es por eso que el especialista en tránsito apuntó a reforzar la prevención primaria para que sea realmente efectiva, más allá de la decisión que tomó la actual ASPV de crear un sistema de alerta temprana para conductores peligrosos.

Esta medida va de la mano con la quita sin plazos de la licencia de conducir de Agustín López Gagliasso, el conductor que el martes 21 de enero embistió y mató a Tania Gandolfi (41 años) y Agustina García (16), madre e hija, quienes estaban de vacaciones en Rosario.

A su vez, lamentó que una vez más nadie mencione la posibilidad de poder contar con un transporte terrestre alternativo, eficiente y puntual, acompañado de una infraestructura vial acorde en este contexto.

Educación vial y transporte alternativo eficiente

"Podemos hablar de educación vial y me puedo colocar al volante en condiciones óptimas, pero si esa mañana tuve una discusión o un problema familiar, ya no estoy en condiciones de salir a conducir. Pero para eso debo contar con medios de transporte terrestres alternativos, eficientes, y puntuales que puedan suplir el vehículo propio", reflexionó.

El especialista recordó además que "no hay antecedentes en la provincia" respecto al sistema de alerta temprana para detectar a conductores peligrosos, tal como propuso la actual APSV y aseguró que "ninguna jurisdicción cuenta con ese mecanismo".

Alcoholímetros con margen de error

Otro punto que ya había generado polémica en su momento es la ley de alcohol cero al volante. Para el especialista, los alcoholímetros "tienen margen de error" y para ello recordó un caso emblemático que le tocó presenciar el 8 de mayo de 2023, a las 9.30, en la ruta provicial 14, a la altura de Soldini.

"Detuvimos al hijo de un empresario muy importante de la zona y el test le dio positivo de alcoholemia en 0.91 gramos de alcohol por litro de sangre y el hombre no había consumido nada. Afortunadamente la contraprueba luego dio negativa porque, de lo contrario, la provincia hubiera corrido serios riesgos de afrontar un juicio por este caso", aseguró.

Para Aymo, el valor tolerable debe ser el de 0,5 gramos de alcohol en sangre y realizar paralelamente "millones de controles vehiculares y que la gente sepa, dado que la ley de alcohol cero está comprobada que no es garantía".

El alcohol al volante en países desarrollados

"Alemania, para citar por caso, tiene un valor permitido de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, mientras que Inglaterra fue el único país desarrollado que le restó importancia a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y mantuvo un valor tolerable de 0,8 g/l", detalló.

Sin embargo, argumentó que "la tasa de mortalidad británica por accidentes de tránsito es de 2,75 muertes cada 100 mil habitantes cuando Brasil, que tiene alcohol cero, ostenta un registro de 15,8; Uruguay presenta 14,8 y Paraguay, 20. Está claro que ahí no está el tema".

Para afirmar esa declaración que podría traer polémica, el especialista se basó en un trabajo mundial retrospectivo bigliográfico publicado en 2009, el cual aseguró que "está basado en evidencias científicas".

Según esa investigación, las medidas de seguridad vial para provocar un descenso de muertes y heridos graves son el "diseño e innovación tecnológica de la vía (es decir, calles, rutas, autopistas) y el diseño e innovación tecnológica del vehículo, puesto que no se puede depender de la voluntad de quien conduce, más allá de la educación vial".

En esa línea, agregó que "en ese estudio se hizo hincapié en la legislación, el control y la sanción puesto que de eso supone que el factor humano debe cumplir y, por último y menos importante, la educación vial".

"Es por eso que hay que hablar seriamente de la seguridad vial porque estos mecanismos ocurren todo el tiempo", concluyó.