Escalada de robos de medidores de agua: en un mes y medio se llevaron 2 mil

La postal no es nueva y se repite en las calles de todos los barrios de Rosario. Una fuga de agua, saliendo de una tapa plástica negra donde está la llave de corte y el dispositivo que lleva la cuenta de los litros consumidos. El robo de medidores de agua no sólo no cesa, sino que se agrava. Aguas Santafesinas (Assa) denunció que en el último mes y medio fueron sustraídos más de 2 mil. Ante este escenario, su presidenta, Anahí Rodríguez, presentó una denuncia por todos estos hechos en el Centro de Justicia de Penal.