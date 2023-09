Entrega controlada: las estaciones de servicios reciben combustibles por cupos

“Lo mismo sucede en los supermercados. Cuando los precios están congelados, las primeras marcas desaparecen de las góndolas y, hasta que no están los precios que las empresas quieren, el producto no llega a los consumidores", señaló.

or otro lado, " los precios del petróleo tampoco se han disparado y los precios internacionales de los productos son muy distintos que tenemos nosotros” , indicó el empresario.

En declaraciones a LT8, el directivo de Faeni agregó que "las petroleras dicen que tienen un atraso de entre un 25 y un 30 por ciento, por lo tanto, ahí puede estar otro motivo". Sostuvo: "No creo que las petroleras estén guardando combustible. Es probable que destilen lo necesario y lo mínimo para abastecer el mercado y nada más. Por eso hacen entregas controladas o por cupos”.

Al ser consultado sobre la situación puede llegar a agravarse y que falte nafta, Giribone respondió: “Esperemos que no. Ahora el campo no está usando gasoil como deberían usarlo, cuando empiecen a usarlo vamos a estar mucho peor”.

Y agregó: “Esos problemas no se sienten tanto en las ciudades, porque el diésel no es un combustible que se use mucho, pero sí puede haber problemas de abastecimiento en el interior, especialmente de gasoil”.