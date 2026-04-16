Un obrero de 60 años cayó del techo de un galpón y murió Ocurrió en la tarde de este jueves en barrio Godoy. Se precipitó desde más de seis metros de altura 16 de abril 2026 · 20:30hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un hombre de 60 años que trabajaba en el techo de un galpón en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, cayó en la tarde de este jueves desde más de seis metros de altura y murió.

El episodio ocurrió cerca de las 16 en Juan XXIII al 6900 (ex-Biedma), en inmediaciones de Seguí y Circunvalación. El obrero de 60 años trabajaba desarmando el techo de un galpón de una antigua fábrica metalúrgica cuando se precipitó al suelo.

De inmediato sus compañeros pidieron una ambulancia y se activó el código rojo para acudir con el helicóptero sanitario, pero poco después se suspendió ya que el hombre falleció minutos después de la caída.

No trascendió cómo ocurrió exactamente el accidente que terminó con la muerte de la víctima. Tampoco se supo si respetaba las medidas de seguridad para este tipo de tareas.