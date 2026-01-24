La Capital | La Ciudad | huevos

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe integra el núcleo productivo que abastece la demanda histórica en Argentina. Mientras, el aumento de la oferta generó una baja en el precio del maple

24 de enero 2026 · 09:28hs
Foto: Héctor Rio / La Capital

El consumo de huevos en Argentina alcanzó un récord histórico y Santa Fe es parte central de ese fenómeno. Con 398 huevos por persona al año, el país lidera el ranking mundial y la producción santafesina aparece como un eslabón clave para sostener una demanda que no deja de crecer.

En paralelo, en las últimas semanas se registró una baja en el precio del maple de huevos, una situación que también se explica desde la estructura productiva del sector, con fuerte presencia en la provincia.

“La caída de precios tiene que ver con una mayor oferta estacional y con cambios en el consumo. Es algo que se repite todos los años”, explicó el productor e industrial avícola santafesino Marcelo Perassi, en diálogo con el programa Mañana UNO.

Santa Fe, entre los grandes productores

Santa Fe cuenta con entre 3 y 3,5 millones de gallinas ponedoras, lo que la ubica como el cuarto productor de huevos del país, detrás de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. En conjunto, estas cuatro provincias concentran cerca del 85% de la producción nacional.

“El balance del último año fue muy positivo. Hubo crecimiento, inversión y muy buenas ventas”, señaló Perassi, y remarcó que la provincia logró acompañar el salto del consumo con mejoras en infraestructura, genética y tecnología.

Cómo cambió el consumo

El aumento sostenido del consumo comenzó a principios de los años 2000, cuando estudios científicos descartaron que el huevo fuera perjudicial para el colesterol y empezaron a destacar su alto valor nutricional.

“El huevo pasó a ser un alimento recomendado por médicos y nutricionistas. Es nutritivo, accesible y de bajo aporte calórico”, explicó el productor. Durante la pandemia, además, se consolidó un cambio de hábito clave: la compra del maple de 30 huevos, que llegó para quedarse.

Hoy, la proteína aviar (pollo y huevos) es la más consumida en la Argentina, incluso por encima de la carne vacuna, un dato que refleja un cambio estructural en la dieta de los hogares.

Por qué bajó el precio del maple

La reciente baja de precios responde a una combinación de factores:

  • Mayor producción estacional, ya que en primavera y verano las gallinas ponen más huevos.

  • Menor consumo relativo, por vacaciones, calor y menor demanda escolar.

  • Oferta superior a la demanda, lo que empuja los valores a la baja.

“Cuando se da ese desequilibrio, el precio cae. Es parte del funcionamiento normal del mercado”, explicó Perassi.

Producción casi íntegra para el mercado interno

En la Argentina se producen más de 600 huevos por segundo, destinados casi en su totalidad al consumo interno. Solo un 2% se exporta, principalmente como huevo industrializado o en polvo.

Brasil aparece como el principal competidor regional, con mayor capacidad exportadora y presencia en mercados externos, e incluso con productos que llegan a la Argentina.

Huevos 5.9

El sector avícola santafesino enfrenta desafíos vinculados a la apertura de mercados, la estabilidad de reglas de juego y la logística, en un producto de corto vencimiento. Al mismo tiempo, crece la demanda por sistemas de bienestar animal, como gallinas libres o de campo, una tendencia que también empieza a ganar espacio en la provincia.

“En el año 2000 consumíamos 140 huevos por persona y hoy estamos cerca de 400. Eso muestra que hay potencial para seguir creciendo, pero con planificación y previsibilidad”, concluyó Perassi.

